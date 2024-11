Benjamín Netanyahu acusó de "antisemita" a la Corte Penal Internacional por emitir su orden de captura

La acusación de la corte también fue para su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y para un el líder de Hamás, Mohamed Deif , el cual para Israel está muerto pero esto no se pudo constatar aún. Sin embargo, estos protagonistas no se expresaron al respecto aún.

"La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así” subrayó con un enojo más que evidente.

Durante su discurso, Netanyahu también expresó: "No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña".

Finalmente, también atacó al fiscal Karim Khan expresando que "la decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intentaba salvar el pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel”.

CORTE DE LA HAYA.jpg La Corte de La Haya realizó un pedido de captura contra Netanyahu. Archivo

La Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Netanyahu

La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Los señalan como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.

Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja. El fallecimiento nunca fue confirmado por el grupo islamista.

La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y puede complicar los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte.

Qué es la CPI

La CPI es un tribunal de última instancia que solo procesa casos cuando las autoridades policiales nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro del tribunal y el país ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman los grupos de derechos humanos.

A pesar de las órdenes de arresto, es poco probable que ninguno de los sospechosos comparezca ante los jueces de La Haya en un futuro próximo. El tribunal no cuenta con policías para hacer cumplir las órdenes de arresto, por lo que depende de la cooperación de sus estados miembros.