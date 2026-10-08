Buscan 1000 argentinos para trabajar en 2027: pagan más de u$s2250 por mes

Los cupos de la edición 2026, que suelen agotarse en cuestión de minutos, se habilitaron a fines de septiembre.

Se van a poder postular quienes tengan entre 18 y 35 años y quieran vivir hasta 12 meses en el país, con permiso para emplearse, estudiar y viajar.

Nueva Zelanda vuelve a abrir en 2027 su visa Working Holiday para jóvenes argentinos , un permiso que habilita a vivir hasta 12 meses en el país y trabajar de forma temporal. El permiso ofrece turismo , trabajo temporal y estudios. Así lo confirmó Immigration New Zealand , la agencia de migraciones neozelandesa.

El esquema reserva 1.000 visas por año para argentinos de entre 18 y 35 años. La convocatoria de este año abrió el 23 de septiembre a las 19:00, hora argentina, y ya quedó cerrada hasta 2027 . Quienes no lograron completar el trámite a tiempo van a tener una nueva oportunidad para volver a intentar el año que viene.

La visa permite trabajar hasta 12 meses , estudiar o capacitarse hasta seis y salir y entrar al país las veces que haga falta. Si la aprobación llega cuando el postulante todavía está en Argentina, el año empieza a contar desde el primer día de ingreso a Nueva Zelanda.

La propuesta tiene límites. Los beneficiarios argentinos no pueden aceptar cargos permanentes ni abrir una empresa como dueños. Y, desde 2026, con esta visa ya no se puede trabajar de manera independiente para más de una empresa al mismo tiempo.

El salario mínimo por hora es de NZD 23,95 desde el 1 de abril de 2026 y rige para cualquier trabajador mayor de 16 años. Con 40 horas semanales se alcanzan unos NZD 3.832 brutos por mes. Al valor de USD 14,25, equivale a unos USD 2.280 mensuales. Los impuestos se llevan entre el 15% y el 20%, así que, con el sueldo mínimo, el neto ronda los NZD 3.200 por mes .

Hay además dos detalles a considerar del pago: en las cosechas es frecuente que se pague por producción y no por hora, y el “holiday pay” equivale al 8% del salario, que muchas veces se cobra al terminar el trabajo o la temporada. Los trabajos más accesibles al llegar son los de gastronomía y hotelería, comercio, cosecha de frutas como kiwi y manzana, cuidado de personas, construcción y limpieza.

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Los requisitos para postularse

Para postularse hay que ser ciudadano argentino, tener entre 18 y 35 años al momento de enviar la solicitud y un pasaporte vigente con al menos tres meses de validez posteriores a la fecha estimada de salida de Nueva Zelanda.

También se pide demostrar fondos de al menos NZD 4.200, unos USD 2.390, para cubrir los gastos de manutención, lo que se comprueba con historiales bancarios o resúmenes de tarjeta de crédito. Además, hay que tener un seguro médico integral durante toda la estadía.

Los otros requisitos son tener motivos genuinos para viajar, planes de salir de Nueva Zelanda al terminar la estadía y cumplir con las exigencias de salud y buen carácter. No tener antecedentes penales también es parte de las condiciones.

La restricción más importante es no haber recibido antes una Working Holiday de Nueva Zelanda, aunque nunca se haya usado. Quienes tuvieron una visa de este tipo para otro país sí pueden postularse.

El trámite se hace 100% online en la página web de Immigration New Zealand y el costo de esta edición fue de NZD 770, unos USD 438, un valor que puede cambiar en 2027 y habrá que volver a chequear cuando se habiliten las solicitudes.

Para cumplir con las obligaciones impositivas hay que tramitar un número IRD, el de la administración tributaria neozelandesa. También conviene crear la cuenta en el portal con anticipación. Si estás buscando oportunidades, Nueva Zelanda puede ser para vos.