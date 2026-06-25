Casas en Italia por un euro: la pareja de argentinos que derribó el mito sobre la adquisición de estas propiedades

Se trata de una pareja rosarina que niega que se pueda "comenzar una nueva vida sin gastar dinero". Así, detallaron que existen muchos gastos que acompañan a la adquisición de estas propiedades, muchas con un gran valor patrimonial.

“Si alguien piensa que va a comenzar una nueva vida sin gastar dinero, eso no existe ni va a existir”, destacó la pareja de rosarinos que vive en Italia.

Una pareja de argentinos que vive en el exterior derribó mitos en torno a la adquisición de casas que se venden en pueblos de Italia por un euro, una idea que suele ser tentadora para quienes emigran. Detrás de lo que parece una simple transacción, existen gastos paralelos que incluso conllevan, en algunos casos, reglas para cuidar el valor patrimonial de la vivienda adquirida en cuestión.

Se trata de Eduardo Coronel y Noeli Forciniti , una pareja rosarina que vive en Calabria y que decidió averiguar sobre el fenómeno desde adentro. Tras recorrer distintos pueblos y analizar los programas vigentes, llegaron a una conclusión clara: “Las oportunidades existen, pero están muy lejos de lo que suelen mostrar los titulares virales”.

“Si alguien piensa que va a comprar una casa por un euro, mudarse al día siguiente y comenzar una nueva vida sin gastar dinero, eso no existe ni va a existir”, resumió Eduardo.

El famoso programa de las casas por 1 euro nació en 2015 como una estrategia para combatir la despoblación de pueblos pequeños, especialmente en el sur de Italia. La idea es que los dueños de inmuebles abandonados cedan sus inmuebles al municipio, que luego los ofrece por un valor simbólico.

Uno de esos casos fue Aieta , un pueblo calabrés de apenas 700 habitantes . “Acá hubo casas que se vendieron a un euro. ¿Por qué digo hubo? Porque fue en el pasado, ahora no hay más. Con la masividad de las redes sociales, cuando la gente se fue enterando, se fueron esfumando muy rápido las casas a un euro. Entonces hoy es muy difícil encontrarlas. Están agotadas”, explicó Eduardo a Infobae .

Embed - Eduardo Coronel & Noeli Forciniti | Camino Ideal on Instagram: " Venecia en 3 días: itinerario completo para no perderte nada ¿Querés nuestra SÚPER GUÍA de Venecia con tips, lugares secretos y descuentos? Comentá VENECIA y te la mandamos por DM Acá te dejamos el resumen del itinerario DÍA 1 Gran Canal · Barrio de Cannaregio · Gueto Judío · Supermercado Despar Teatro Italia · Puente de Rialto · Mercado de Rialto · San Giacomo di Rialto DÍA 2 Burano · Torcello · Murano · Plaza San Marcos al atardecer DÍA 3 Le Mercerie · Plaza San Marcos (acá podes elegir una actividad) · Barrio de Castello o Dorsoduro No te olvides de chequear si necesitás la entrada a la ciudad, de considerar un pase de transporte para moverte libremente en vaporetto y, por supuesto, entregarte a la gastronomía local: tenés que probar los cicchetti, la pasta al nero di seppia y todos los Spritz que quieras Dónde dormir en Venecia (y ahorrar) Nosotros elegimos el @meininger_hotels Venezia Mestre y fue un acierto total. Es la opción ideal si buscás precios accesibles sin resignar comodidad, ya que tienen habitaciones modernas y súper cómodas. Hay privadas y también compartidas. Lo que más nos sirvió para cuidar el presupuesto fueron sus instalaciones: tienen una cocina para huéspedes equipada (clave para prepararte las comidas), un desayuno buffet completísimo, lavandería y una ubicación estratégica para moverte fácil. Como extra, hay bar las 24 horas y espacio para trabajar. ¡Tiene muchísima onda! ¡Súper recomendado! Comentá VENECIA y te mandamos la guía con todos los detalles, y descuentos exclusivos para tu viaje #venecia #veneciaitalia #italia #viajaraitalia" View this post on Instagram

Así, las oportunidades reales ahora aparecen de manera esporádica ya que existe la posibilidad de que un pueblo publique "propiedades este año y después no vuelva a hacerlo durante mucho tiempo”. La recomendación para quienes estén interesados es “seguir de cerca las publicaciones oficiales de los municipios y tener paciencia”.

Durante su visita a este pueblo, la pareja encontró viviendas vacías pero negaron que "puedan incorporarse automáticamente" al programa municipal, ya que se requiere la aprobación del dueño o herederos. Por su parte, Noeli contó que el verdadero costo aparece tras comprar la casa ya que requiere "una inversión mínima de 100.000 euros para ser renovada".

A esa cifra se suman trámites administrativos, proyectos de obra, permisos municipales y, hasta depósitos de garantía entre 5.000 y 10.000 euros. “Esos montos te los exigen en concepto de caución, que te devuelve cuando cumplís con todo el plan de renovación. Pero si no llegás a cumplirlo, se lo quedan. Te dan un plazo de 3 años para terminar la obra”, detalló Noeli.

Además, los compradores no pueden reformar la propiedad libremente ya que "muchas veces el proyecto tiene que ser aprobado por la comuna. Incluso hay casos de obras que se frenaron porque encontraron elementos históricos dentro de las construcciones”, contó Eduardo.

Escándalo en Italia: Donald Trump aseguró que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió

El presidente de EEUU Donald Trump se burló de la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, tras sostener que ella "le rogó que se sacaran una foto juntos". En consecuencia, la mandataria le contestó al afirmar que esa afirmación se trató de "un invento" y recalcó que "ni ella ni Italia le ruegan a alguien".

El altercado diplomático se desató luego de que el republicano brindara una entrevista al programa italiano L’Aria che tira, donde sorprendió al afirmar que Meloni había insistido reiteradamente en fotografiarse con él. “Me imploró que me sacara una foto con ella. Me dio pena”, aseguró y profundizó: “Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No lo habría aceptado, pero me dio pena”.

Sus palabras causaron estupor en Italia y rápidamente se convirtieron en el centro del debate, ya que lo que era una relación de cercanía entre ambos paso a demostrar una ruptura inesperada.