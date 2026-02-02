China comenzó la movilización histórica de la fiebre viajera por el Año Nuevo Lunar + Seguir en









En esta oportunidad cae el 17 de febrero y vendrá acompañado de unos días festivos extra largos de nueve días en el país, que se extenderán desde el 15 hasta el 23 de febrero.

El Año Nuevo Chino es la celebración central del calendario lunar asiático y marca el inicio de un nuevo ciclo anual dentro de un sistema de medición del tiempo distinto al calendario occidental.

Este lunes comenzó la fiebre anual de viajes por la Fiesta de la Primavera en China, un ‍período de 40 días conocido comúnmente como la mayor migración humana anual del mundo, antes de los prolongados festivos del Año Nuevo Lunar.

Situación actual China Si bien se espera que el consumo aumente, muchos consumidores chinos se vieron afectados por las perspectivas económicas inciertas del país. Así mismo, los propietarios de viviendas perciben cómo sus activos disminuyen en una crisis inmobiliaria que dura ya varios años.

Sin embargo, un funcionario de planificación estatal dijo la semana pasada que China espera que se realicen 9.500 millones de viajes de pasajeros durante el periodo vacacional, superando ‌los 9.020 millones ‌del año pasado. A nivel nacional, las ciudades como Huangshan en Anhui, Jingdezhen en Jiangxi, Quanzhou en Fujian, Foshan en Cantón y Zigong en Sichuan, se convirtieron en destinos populares, de acuerdo la agencia de viajes online Qunar.

Según Flight Master, las reservas para el Año Nuevo Lunar de 2026 ya superan los niveles del año pasado con un aumento de alrededor del 21%. Los destinos populares en el extranjero se concentran en el sudeste asiático, con vuelos que representan casi el 50% del total y Tailandia entre los principales destinos. Tras la disputa geopolítica entre China y Japón a finales del año pasado, las rutas a Japón cayeron demasiado, más de un 40%, según Flight Master.

Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino El Año Nuevo Chino no tiene una fecha fija ya que su inicio depende del calendario lunisolar. La celebración comienza con la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno. En 2026, comenzará el 17 de febrero. Con esta fecha se inicia el año 4724 según el cómputo tradicional chino y se abre un periodo festivo que se prolonga durante aproximadamente dos semanas. Este ciclo finalizará el 5 de febrero de 2027, cuando dé paso al siguiente año lunar.