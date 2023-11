Colombia anuncia que retoma negociaciones con el ELN tras el secuestro del padre de Luis Díaz

C

Este quinto ciclo, del que todavía el ELN no confirmó su presencia, originalmente estaba programado para principios de noviembre pero fue aplazado en dos ocasiones, la última a causa del secuestro de Díaz.

Diez días después del secuestro, el ELN liberó al padre del futbolista y admitió que fue un "error", aunque insistió en que no se trató de una violación del alto el fuego, porque el grupo no se comprometió a no realizar operaciones de "finanzas" como las "privaciones de libertad", en palabras del comandante del grupo, alias Antonio García.

El Ejecutivo de Gustavo Petro avanza en un proceso de conversaciones con varias organizaciones, después de que el año pasado el Congreso aprobara como “política de Estado” su iniciativa de “paz total” para terminar con los enfrentamientos internos en el país.

El 21 de noviembre de 2022, el Gobierno y el ELN instalaron en Caracas la primera ronda de la mesa de diálogo en busca de avanzar en un proceso de paz que estuvo paralizado durante la gestión del exmandatario Iván Duque (2018-22).

La guerrilla del ELN es la más antigua que queda en América tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).