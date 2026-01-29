Gustavo Petro le ofreció a Daniel Noboa dialogar sobre la crisis comercial y de seguridad entre Colombia y Ecuador

Petro mostró su disposición durante su discurso en el acto inaugural de un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Noboa sostuvo que "los criminales tienen que ser encarcelados".

Petro le expresó a Noboa: "Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos", durante un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El presidente de Colombia , Gustavo Petro, le ofreció a su par de Ecuador Daniel Noboa dialogar sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países. Fue hoy durante un foro en Panamá al que asistieron ambos.

Colombia y Ecuador están envueltos en una guerra de aranceles iniciada por Noboa , quien acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para someter a grupos narcotraficantes que operan en la frontera binacional.

Así, Petro le expresó: "Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos", durante su discurso en el acto inaugural de un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Noboa, quien intervino posteriormente, no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo que "los criminales tienen que ser" encarcelados porque darles libertad afecta los derechos de "todos los que luchamos por hacer las cosas bien". "Debemos de luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico (...) Debemos pelear para que seamos verdaderamente libres y eso solo se logra con la voluntad", añadió el ecuatoriano.

La Presidencia ecuatoriana anunció horas más tarde que Noboa, quien tenía previsto participar en un acto público el jueves junto al presidente panameño, José Raúl Mulino , "adelantó su retorno" a Ecuador.

noboaaa El gobierno de Noboa aumentó en un 900% la tarifa del transporte de petróleo de Colombia a través de su principal oleoducto.

El gobierno colombiano ya había propuesto una reunión para desescalar el conflicto, pero Quito manifestó su desacuerdo con las fechas sugeridas. El mandatario ecuatoriano impuso un arancel de 30% a productos colombianos, medida que fue replicada en igual proporción por Bogotá, que además suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador.

Posteriormente, el gobierno de Noboa aumentó en un 900% la tarifa del transporte de petróleo de Colombia a través de su principal oleoducto. Noboa defiende las tarifas como "una compensación" por el dinero que invierte su país para resguardar la porosa frontera común, de casi 600 kilómetros y donde por años han operado grupos armados.

Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado. Por su parte, Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo. La gran mayoría pasa por Ecuador antes de ser transportada a EEUU y Europa. Petro asegura que durante su gobierno se han llevado a cabo incautaciones récord de esa droga.

Efecto Donald Trump: Ecuador subió 900% la tarifa de transporte del petróleo desde Colombia

El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador aumentó un 900% la tarifa del transporte de petróleo desde Colombia, llevándolo de 3 a 30 dólares, en medio de una guerra arancelaria al mejor estilo Donald Trump.

Ambos países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el narcotráfico en la frontera común. Tras la disputa iniciada por Noboa la semana pasada, el gobierno colombiano de Gustavo Petro suspendió la venta de electricidad, de la que Ecuador es deficitaria.

"Hicimos un cambio en el valor de la tarifa" aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, anunció la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que "en vez de 3 son 30 dólares" por barril.