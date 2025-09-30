Javier Milei: "Quieren instalar que no puedo bajar al territorio porque la gente me odia"

El Presidente se refirió a su viaje a Tierra del Fuego, en donde tuvo que suspender una actividad proselitista en la vía pública.

El presidente, Javier Milei, se refirió a su visita a Ushuaia, en donde tuvo que suspender un acto de campaña debido a múltiples protestas. En ese marco, consideró que "es una dinámica que está implementando" el kirchnerismo. "Básicamente lo que quieren instalar es que yo no puedo es hacer bajadas al territorio porque la gente me odia", afirmó.