30 de septiembre 2025 - 08:48

Javier Milei: "Quieren instalar que no puedo bajar al territorio porque la gente me odia"

El Presidente se refirió a su viaje a Tierra del Fuego, en donde tuvo que suspender una actividad proselitista en la vía pública.

El presidente Javier Milei se refirió a su visita a Tierra del Fuego y analizó el escenario de cara a las elecciones legislativas. 

Captura 24

El presidente, Javier Milei, se refirió a su visita a Ushuaia, en donde tuvo que suspender un acto de campaña debido a múltiples protestas. En ese marco, consideró que "es una dinámica que está implementando" el kirchnerismo. "Básicamente lo que quieren instalar es que yo no puedo es hacer bajadas al territorio porque la gente me odia", afirmó.

Noticia en desarrollo.-

