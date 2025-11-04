Elecciones en EEUU: seis estados eligen su alcalde en una jornada que podría reconfigurar el mapa político del país

Comicios en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas marcan el pulso del segundo mandato de Trump y anticipan el clima electoral de 2026.

Estados Unidos abrió este martes las urnas en seis estados para elegir autoridades locales y legislativas, en una jornada que mide el pulso político durante el segundo mandato de Donald Trump. Desde las 6 de la mañana (hora local) votan millones de ciudadanos en Nueva York , Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas , en medio de debates centrados en la vivienda, la economía y el rumbo de los partidos tradicionales.

La atención nacional se concentra en Nueva York , donde el propio presidente intervino con declaraciones que agitó la escena política. En su red social Truth Social, Trump lanzó una advertencia directa a los votantes: “Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte de lo mínimo indispensable” , escribió el mandatario.

Trump también señaló que “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene cero posibilidades de éxito o supervivencia”, y pidió votar por el exgobernador Andrew Cuomo, a quien describió como “el único capaz de recuperar la antigua gloria de la ciudad”.

“Preferiría mil veces ver ganar a un demócrata con un historial de éxitos que a un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total y absoluto”, añadió el presidente.

El candidato demócrata Zohran Mamdani encabeza las encuestas para la Alcaldía de Nueva York a pesar de la resistencia de la cúpula de su partido y de los ataques de rivales como Andrew Cuomo y Donald Trump. Su campaña se centra en reducir el coste de la vivienda en la ciudad y movilizar a votantes jóvenes y multiculturales.

19-w-triunfo-de-Zohran-Mamdani-NY Mamdani se impuso en las primarias frente a Cuomo y representa la nueva corriente del Partido Demócrata.

Mamdani, autoproclamado socialdemócrata de 34 años, logró imponerse en las primarias demócratas derrotando a Cuomo, ahora candidato independiente. Sus simpatizantes destacan que representa la nueva corriente progresista del partido, en contraste con un establishment demócrata visto como cercano a élites y desgastado por escándalos de acoso sexual.

Los sondeos lo colocan como ganador con un 41% de intención de voto, seguido por Cuomo (34%) y el republicano Curtis Sliwa (24%), según AtlasIntel. Si gana, podría convertirse en el primer alcalde musulmán y el más joven desde 1892. Su programa propone vivienda asequible, transporte y cuidado infantil gratuitos, además de impuestos más altos para las grandes fortunas.

Quiénes encabezan las listas en los demás estados

En Nueva Jersey, la elección para suceder al gobernador Phil Murphy enfrenta al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y a la demócrata Mikie Sherrill, exfiscal y exmilitar. Según AtlasIntel, la carrera está prácticamente empatada, con un 50% para Sherrill y 49% para Ciattarelli. El debate se centra en la economía y el costo de la energía, luego de que la Administración de Información Energética reportara un aumento del 21% en la electricidad durante el último año.

240814-phil-murphy-2023-ac-1145p-766883 El demócrata Phil Murphy se impone como favorito en Nueva Jersey.

En Virginia, la republicana Winsome Earle-Sears compite por la gobernación contra la demócrata Abigail Spanberger, con una contienda enfocada en políticas escolares y derechos de las personas transgénero. Los sondeos anticipan una ligera ventaja para Spanberger, respaldada por Barack Obama, en un estado que ha rechazado a Trump en las tres últimas presidenciales.

Medidas clave en California, Pensilvania y Texas

En Pensilvania, se define la continuidad de tres jueces demócratas en la Suprema Corte estatal, un órgano clave para los futuros procesos electorales y la redistribución de distritos.

elecciones eeuu Las elecciones son vistas como un test del poder político de Trump y la unidad demócrata.

Y en Texas, el Distrito 18 del Congreso (con base en Houston) renueva su banca tras las muertes de Sheila Jackson Lee y Sylvester Turner. La disputa enfrenta a la demócrata Erica Lee Carter y a la republicana Carmen Montiel, experiodista venezolana. Si ninguna supera el 50% de los votos, habrá segunda vuelta.

Las elecciones de este martes se presentan como una prueba decisiva para el trumpismo y para la capacidad de los demócratas de mantener cohesión frente a una ciudadanía marcada por la inflación, el costo de vida y la creciente polarización política.