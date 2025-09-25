Condenan a prisión al expresidente francés Nicolás Sarkozy por asociación ilícita durante su campaña de 2007







El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy fue declarado culpable por asociación ilícita en la investigación sobre la financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio. El tribunal de París lo absolvió de cargos de corrupción y encubrimiento de malversación de fondos públicos, mientras que la fiscalía había solicitado siete años de prisión.

Según la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, Sarkozy permitió que sus colaboradores actuaran para obtener apoyos financieros de Libia entre 2005 y 2007, lo que constituye asociación ilícita. Durante la audiencia también fue hallado culpable Claude Guéant, exdirector de campaña, mientras que otros acusados como Éric Woerth y Edouard Ullmo fueron absueltos.

Investigaciones y pruebas El caso se centra en un memorándum libio que mencionaba un supuesto acuerdo para canalizar 50 millones de euros a la campaña de Sarkozy. El ex mandatario denunció falsificación y difamación: “¿Qué credibilidad puede darse a declaraciones marcadas por un ánimo de venganza?”, declaró durante el proceso. Además, se revisaron viajes a Trípoli entre 2005 y 2007 de colaboradores cercanos, vinculados con la supuesta financiación.

En 2016, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine aseguró haber transportado maletas con dinero desde Trípoli a París, aunque luego se retractó, abriendo una investigación por manipulación de testigos. Sarkozy y su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, figuran como imputados por presuntamente intentar presionar a testigos involucrados.

852924862_242044174_1024x576 Carla Bruni-Sarkozy figura como imputada por presunta presión a testigos en la investigación sobre financiación libia. El juicio se suma a otras condenas que han erosionado la reputación de Sarkozy. En 2023 fue hallado culpable de financiamiento electoral ilegal, y en junio pasado perdió la Legión de Honor, siendo la primera vez que un ex presidente francés pierde esta distinción por condena penal. Alegato de la fiscalía El núcleo del caso señala que Sarkozy “se benefició de un pacto de corrupción” con Gaddafi para financiar su campaña. La fiscalía recalcó que “Sarkozy sabía perfectamente el origen ilegítimo del dinero y aceptó integrar fondos de una dictadura en la financiación de su campaña”.