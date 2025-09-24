EEUU: un atacante disparó y mató a dos personas en un centro de inmigrantes en Dallas







El hombre abrió fuego contra instalaciones del ICE, mató a dos detenidos y dejó a otro en estado crítico antes de suicidarse.

Un tiroteo en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas, dejó dos muertos y un herido

Un hombre disparó contra instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mató a dos inmigrantes detenidos y dejó a otro en estado crítico en Dallas. Por su parte, el atacante murió a causa de una herida de bala autoinfligida, según dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.



El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ICE es la entidad encargada de detener y deportar a inmigrantes en el país. A pesar de que el ataque iba dirigido hacía agentes del ICE, ninguno resultó herido y terminó con la vida de dos inmigrantes, allí detenidos.

Por otro lado, en la escena se encontraron casquillos con “mensajes anti-ICE”, y la subdirectora del edificio atacado, Sheahan Madison, explicó: “el atacante estuvo disparando indiscriminadamente contra todo el edificio...estaba en un edificio cercano, disparando directamente contra la instalación, a lo largo de toda la estructura”.

image (2)



Luego de las declaraciones de Madison, se conocieron algunos datos del ya fallecido atacante. El "francotirador" era Joshua Jahn, de 29 años y vivió su vida en los suburbios de Dallas. En 2016, cuando tenía 19 años, Jahn fue acusado de entregar 10 gramos de marihuana. Por ello, se declaró culpable y el caso fue diferido, quedando en libertad condicional, según registros judiciales del condado de Collin.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, responsabilizó a la “izquierda radical” del ataque en Dallas En su cuenta de X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comentó sobre el francotirador de Dallas: “Durante meses hemos estado advirtiendo a políticos y medios que bajen el tono de su retórica sobre los agentes de ICE antes de que alguien resultara muerto”, dijo Noem, que no dejo de politizar el hecho. “Estos horrendos asesinatos deben servir como un llamado de atención para la izquierda radical de que su retórica sobre el ICE tiene consecuencias”.

Temas Estados Unidos