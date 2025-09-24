Israel: un dron lanzado desde Yemen provocó más de 20 heridos







El dron impactó en una zona comercial de la localidad israelí de Eilat. Además, en la Franja de Gaza, murieron al menos 19 palestinos por fuego de parte de Israel, según hospitales locales.

Se encontraron imágenes lanzadas en redes sociales donde muestran cómo el dron impacta contra una zona comercial de la localidad.

Yemen lanzó un dron en la ciudad sureña de israelí Eilat donde se reportaron al menos 22 personas heridas, dos de ellos con "graves heridas de metralla en las extremidades". Aún, no está claro si las lesiones fueron causadas por el robot aéreo o por un interceptor. Además, en la Franja de Gaza, murieron al menos 19 palestinos por fuego de parte de Israel, según hospitales locales.

Se encontraron imágenes en redes sociales donde muestran cómo el dron impacta contra una zona comercial de la localidad. El ejército israelí declaró que se realizaron “esfuerzos de interceptación” y que equipos de búsqueda y rescate operaban en el área tras la ofensiva del país. Sin embargo, previamente, las fuerzas de seguridad han hecho saltar las alarmas antiaéreas en un intento por extremar las precauciones, si bien el vehículo aéreo no había sido registrado.

Desde Yemen, respaldado por Irán, dispararon de forma reiterada drones y misiles contra Israel y también atacaron al transporte marítimo internacional, lo que describen como un gesto de solidaridad con palestinos en Gaza. De lo contrario, en su momento, la mayoría de estas balas han sido interceptados o cayeron en zonas despobladas sin provocar víctimas. Israel, en respuesta, llevó a cabo bombardeos sobre Yemen tras ataques anteriores.

Bombardeo Israelí al campo de refugiados de Nuseirat Por otro lado, en Gaza, el bombardeo israelí impactó al campo de refugiados de Nuseirat (ubicado a ocho kilómetros al sur de la ciudad de Gaza), dejando al menos 12 muertos y 18 heridos, según reportes del Hospital Al-Awda. El ejército israelí no ofreció de inmediato una respuesta a las consultas sobre el ataque. Por otro lado, dos niños y sus padres, murieron en un ataque a su hogar en Nuseirat, de acuerdo al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en la ciudad cercana de Deir al-Balah.

El Hospital Nasser en el sur de Gaza informó que recibió los cuerpos de tres personas muertas a tiros mientras buscaban ayuda. Funcionarios de salud en Gaza y la oficina de derechos humanos de la ONU dicen que cientos de personas murieron por fuego israelí mientras buscaban, también, ayuda humanitaria en los últimos meses.