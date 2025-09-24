SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

España: Pedro Sánchez confirmó que buscará su reelección en 2027

A pesar de que las encuestas lo sitúan detrás del PP, el mandatario consideró que puede conseguir la mayoría y seguir adelante con su trabajo.

Sánchez confirmó que se presentará en los comicios del año 2027.

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Sánchez confirmó -en una entrevista publicada en Bloomberg- que esta decisión ya fue consensuada con su familia y el PSOE.

Consultado sobre si se presentará a las elecciones generales de 2027, Sánchez respondió con contundencia: "Sí, sin duda lo haré. Y si el electorado me lo permite, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo".

Sánchez le restó importancia a los sondeos que lo sitúan detrás de PP y le darían una mayoría absoluta a la suma del partido de Alberto Núñez Feijóo con Vox, a la vez que se ha mostrado confiado en que podrá seguir gobernando otros cuatro más tras agotar la actual legislatura.

"Las encuestas son las encuestas", enfatizó el presidente del Gobierno, quien lamentó que partidos de centroderecha "estén copiando no sólo la forma de hacer política de la extrema derecha, sino también su contenido", como en la relación de migración con la inseguridad.

