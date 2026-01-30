Costa Rica elegirá presidente y una candidata de la derecha figura como la favorita: quién es Laura Fernández Delgado

Se trata de una politóloga con retórica confrontativa, que mira con simpatía al modelo de El Salvador para combatir a la inseguridad. Lidera el mínimo de la intención de voto y responde al actual presidente Rodrigo Chaves.

Fernández es una politóloga oficialista de 39 años y admiradora de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Costa Rica tendrá elecciones presidenciales el domingo y la figura favorita para el pueblo es la derechista Laura Fernández Delgado , respaldada por su promesa de mano dura contra la creciente violencia del narcotráfico en un país considerado durante décadas como uno de los más seguros de América Latina.

Fernández, una politóloga oficialista de 39 años y admiradora de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele , lidera la intención de voto con alrededor de 40% , el mínimo necesario para ganar en primera vuelta.

Su triunfo ampliaría el espectro de la derecha en Latinoamérica, tras las victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras , aunque no todo está dicho con un tercio de indecisos, según las encuestas.

Unos 3,7 millones de electores están llamados a votar por presidente y 57 diputados para los próximos cuatro años, en un contexto social de bajo entusiasmo, agobio por la inseguridad y el retroceso de logros sociales que distinguieron a su país.

Fernández aventaja por 30 puntos a su rival más cercano, el economista de centroderecha Álvaro Ramos , al capitalizar la popularidad del presidente Rodrigo Chaves que cautiva a gran parte de la población con una retórica confrontativa y sarcástica.

Dos veces ministra de Chaves, Fernández promete concluir un penal inspirado en la megaprisión para pandilleros de Bukele e imponer estados de excepción, como hizo el mandatario salvadoreño para acabar con la inseguridad, aunque una serie de ONGs lo acusan de violar los derechos humanos.

Costa Rica, que cuenta con 5,2 millones de habitantes, pasó de ser puente a punto de exportación de la droga, penetrado por cárteles mexicanos y colombianos, según aseguraron autoridades.

Así, la socióloga Montserrat Sagot aseguró que el domingo "se juega una institucionalidad histórica" y el riesgo de "convertirnos en un narco-Estado y una narcoeconomía", en charla con AFP. Aunque el presidente Donald Trump no intervino directamente en la campaña, Chaves es un aliado de EEUU.

Un panorama de la criminalidad en Costa Rica

Durante el gobierno de Chaves, la criminalidad alcanzó picos históricos con 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por su lado, él culpa al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, de ser blandos con los criminales.

Por ello, la autodenominada "candidata de la continuidad" pide votos para lograr la mayoría legislativa (38 diputados) necesaria para reformar la Constitución y el sistema judicial.

"¿En qué momento pasamos de soñar con ser la Suiza centroamericana a soñar ser El Salvador?", cuestionó en un debate el aspirante izquierdista Ariel Robles, al contrastar a la neutral y pacífica Costa Rica con un país con democracia "dudosa".

La oposición teme que Fernández siga el libreto de Bukele, quien dice que para hacer de su país uno de los "más seguros" del mundo cambió fiscales y magistrados tras dominar el Congreso. Esa acumulación de poder le permitió instaurar la reelección indefinida.

Costa Rica está "en un proceso de 'transición autoritaria' incipiente, cuya evolución posterior va a depender del resultado" electoral, señaló el historiador de la Universidad de Costa Rica, Víctor Hugo Acuña, en un ensayo compartido a la AFP.