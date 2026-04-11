Día clave para la guerra en Medio Oriente: comienzan las negociaciones entre EEUU e Irán

Ambas delegaciones se reunieron por separado con el primer ministro pakistaní antes de comenzar las conversaciones. Restan puntos por cumplir tras la declaración del alto el fuego y de parte de EEUU está el vice J.D. Vance, quien fue viste visto por Irán.

La delegación de EEUU está encabeza por el vice Vance, quien se reunió con el primer ministro pakistaní Sharif.

La región de Medio Oriente atraviesa una jornada de expectativas y momentos clave a partir de las negociaciones esperadas entre EEUU e Irán , que se celebran este sábado en I slamabad, Pakistán . Ambas delegaciones ya se encuentran en territorio y se reunieron con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, previo a las conversaciones.

El encargado de la diplomacia estadounidense es el vicepresidente J.D. Vance . Del lado de la nación persa, las negociaciones estarán en manos del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf. Las charlas llegan luego de un alto el fuego declarado en los últimas días, que frenó por dos semanas los ataques.

Sharif, funcionario del país que se convirtió en un actor clave para la mediación, se reunió este sábado por la mañana con la delegación iraní. Por su lado, Vance estuvo acompañado en una reunión bilateral por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner .

El ministro pakistaní estuvo respaldado por un equipo compuesto por su vice, y ministro de Asuntos Exteriores, el senador Mohammad Ishaq Dar y el ministro del Interior Syed Mohsin Raza Naqvi. Los detalles se conocieron según un comunicado de prensa de la oficina de Sharif ya que la reunión no tuvo cobertura de prensa.

El primer ministro elogió el compromiso de ambas partes de entablar un diálogo constructivo y “expresó la esperanza de que estas conversaciones sirvan como un trampolín hacia una paz duradera en la región ”, según consta en el comunicado de prensa de su oficina.

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These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

La delegación de la Casa Blanca, encabezada por Vance, arribó a territorio pakistaní esta madrugada a bordo del Air Force One y en la previa llamó a Teherán a “no jugar” con Washington, al tiempo que prometió “intentar mantener una negociación positiva”.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta”, sostuvieron desde el grupo de Vance.

Por su parte, Teherán envió al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con una delegación de 70 personas. “Dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán”, advirtió Ghalibaf.

“Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas”, recordó el parlamentario. Según los informes citados por la CNN, Irán prefería que Vance asumiera el papel de negociador. Además, la exenviada de Pakistán ante la ONU, Maleeha Lodhi, declaró a Al Jazeera que la elección del vicepresidente está siendo “vista de forma muy positiva” en Islamabad.

trump y sharif pakistan Sharif, quien estuvo respaldado por su vice y funcionarios de Interior al recibir a EEUU, funcionó como nexo para llegar a las comversaciones. Gentileza: BBC

Desembarcos en Pakistán para negociar

Hace tres días, se decretó un alto el fuego de dos semanas basado en una serie de 10 puntos, para frenar los diversos ataques que comenzaron el 28 de febrero, luego de un ataque en conjunto de EEUU e Israel. Sin embargo, la tensión continúa mientras el estrecho de Ormuz, la principal vía marítima para el transporte del petróleo que se encuentra bajo control iraní, continúa bloqueado.



A la par, una serie de enfrentamientos se libran entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, un aliado de Irán, lo que mantienen viva la incertidumbre.

Si bien el acuerdo lleva dos días vigente y logró frenar los bombardeos directos entre Washington, Tel Aviv y Teherán, no consiguió restablecer la circulación en el estrecho ni contener los combates en territorio libanés.

El presidente estadounidense Donald Trump cuestionó el accionar iraní: “Irán está haciendo un ‘trabajo pésimo’ al permitir que el petróleo pase por el estrecho. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”. En otra publicación, aseguró que el flujo de crudo se reanudará, aunque sin detallar cómo.

Desde Teherán, en cambio, denunciaron que los ataques israelíes en Líbano violan la tregua, al considerar que ese frente debía estar incluido en el acuerdo.