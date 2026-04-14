Donald Trump afirma que se podrían reanudar las negociaciones con Irán "en los próximos dos días" + Seguir en









Dos importantes comitivas estadounidense e iraní se hicieron presentes en Pakistán durante el fin de semana. Aunque no hubo un acuerdo, las tratativas que duraron más de 20 horas podrían reanudarse antes del final de esta semana.

Trump apuesta a Pakistán como mediador clave para retomar el diálogo con Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este martes que las negociaciones que mantiene con Irán en Pakistán podrían reanudarse el jueves. La corta tregua entre ambos países también fue acordada en Islambad, capitál del país mediador.

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La noticia adelantada por Trump se dio a conocer en una entrevista concedida al New York Post, en dialogo con una reporteara que se encuentra en Pakistán. "Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", dijo Trump, quien agregó: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".

El republicano hacía referencia a Asim Munir, general paquistaní con el que tiene muy buena relación, tras vincularse con el en las negociaciones por un acuerdo entre Pakistán e India, el año pasado.

donald trump mojtaba jamenei Más de 20 horas de negociaciones en Islambad En un fin de semana que pudo ser clave, el vicepresidente estadounidense JD Vance, junto al enviado especial para negociaciones en el exterior Steve Witkoff y Jared Kushner, mediador principal y yerno de Donald Trump, viajaron a Islamabad y negociaron durante más de 20 horas en la capitál pakistaní.

Del lado iraní, estuvieron presentes Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento y candidato favorito de Trump para hacerse con el liderato de Irán, además del canciller Abbas Araghchi, según informó Russia Today.

A pesar de que no hubo pacto, se trató de la reunión bilateral más importante entre ambos países, desde que rompieron sus relaciones en 1979, tras la Revolución Islámica. La condición fundamental de Donald Trump para un "buen acuerdo" con Irán El viernes pasado, Trump afirmó que un "buen acuerdo" con Irán, para una paz definitiva con Irán. El mandatario contradice sus propias condiciones, y en este caso, sería fundamental que el Régimen Islámica no desarrolle "armas nucleares. Eso es el 99 %", afirmó.