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14 de abril 2026 - 13:38

Donald Trump atacó de nuevo al papa León XIV y cruzó a Giorgia Meloni: "Ella es inaceptable"

El presidente de Estados Unidos cuestionó al Papa y apuntó contra Giorgia Meloni, en un nuevo cruce que expone tensiones en medio del conflicto con Irán.

Trump reaviva tensiones con críticas al Papa y Giorgia Meloni.

Trump reaviva tensiones con críticas al Papa y Giorgia Meloni.

Trump afirmó que el pontífice “no entiende” la amenaza nuclear iraní y cuestionó su intervención en el debate: “No entiende y no debería estar hablando de guerra, porque no tiene idea de lo que está pasando”, sostuvo.

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Cruce directo con Giorgia Meloni

El mandatario también apuntó contra Meloni, quien había calificado de “inaceptables” sus dichos sobre el Papa. Trump respondió con dureza: “Ella es la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y haría volar Italia en dos minutos si tuviera la oportunidad”.

meloni trumo
Fuerte cruce con Giorgia Meloni.

Fuerte cruce con Giorgia Meloni.

Las declaraciones marcan un giro en la relación entre ambos líderes, que hasta hace poco mostraban sintonía política. Trump incluso se mostró “sorprendido” por la postura de la jefa de gobierno italiana.

“Pensé que era valiente, pero me equivoqué”, afirmó, al cuestionar la falta de respaldo de Italia en la estrategia estadounidense frente a Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

La respuesta desde Italia

Desde Roma, Meloni defendió su posición y reivindicó la necesidad de expresar diferencias dentro de las alianzas estratégicas: “Cuando eres amigo y tienes aliados, sobre todo si son estratégicos, también debes tener el valor de decir cuándo no estás de acuerdo”, señaló, y aseguró que ese enfoque beneficia tanto a Europa como a Estados Unidos.

En la misma línea, el canciller italiano, Antonio Tajani, respaldó a la primera ministra y defendió sus declaraciones sobre el Papa. A través de redes sociales, recordó que Trump solía destacar la firmeza de Meloni y sostuvo que esa característica se mantiene intacta: “Es una mujer que nunca rehúye decir lo que piensa”, afirmó Tajani, quien además subrayó que la postura de la mandataria refleja el sentir de la sociedad italiana.

El cruce expone un nuevo foco de tensión entre Washington y Roma en un contexto internacional marcado por la escalada con Irán y las diferencias dentro del bloque occidental sobre cómo abordar el conflicto.

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