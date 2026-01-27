EEUU: juez ordena suspender la deportación de ecuatoriano y su hijo de 5 años detenidos en Minnesota

La medida judicial se dictó mientras avanza una demanda que cuestiona el procedimiento de detención del menor y su padre.

El padre y el menor permanecen en un centro de detención familiar en Texas, luego de un arresto que ha generado versiones contrapuestas entre autoridades federales, vecinos y defensores legales.

Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden temporal que impide la deportación de un ciudadano ecuatoriano y su hijo de cinco años, detenidos la semana pasada en el estado de Minnesota, en un caso que ha generado polémica en medio del debate migratorio bajo la administración del presidente Donald Trump.

El juez Fred Biery resolvió el lunes que tanto el menor, Liam Conejo Ramos, como su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, no podrán ser deportados ni trasladados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Actualmente, ambos permanecen recluidos en un centro de detención familiar en Dilley, Texas, cerca de San Antonio. Su detención ocurrió frente a su vivienda en Minnesota. De acuerdo con vecinos y autoridades escolares, agentes federales de inmigración habrían utilizado al niño como “carnada” , pidiéndole que tocara la puerta de la casa para que su madre saliera.

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó esa versión y la calificó como falsa. Según la entidad, el padre intentó huir a pie y dejó al menor dentro de un vehículo encendido en la entrada de la vivienda.

Hasta el momento, la abogada del niño, Jennifer Scarborough, no emitió respuesta alguna a las solicitudes de comentarios realizadas por medios de comunicación. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró su versión de los hechos y sostuvo que el menor no fue arrestado ni amenazado, sin pronunciarse sobre la orden judicial emitida.

Las autoridades federales han indicado que el padre se encontraba en el país de manera irregular, aunque no han proporcionado mayores detalles. Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, aseguró que el hombre ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2024.

No obstante, el abogado de la familia afirmó que Conejo Arias tenía una solicitud de asilo en trámite, lo que le permitía permanecer legalmente en el país mientras se resolvía su caso.

Polémica en Italia: EEUU enviará agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno

EEUU anunció el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los Juegos Olímpicos de Invierno, en medio de tensiones por su accionar en los últimos días tras dos tiroteos fatales en Minneapolis. La medida tiene el fin de ayudar a apoyar las operaciones de seguridad estadounidenses durante el evento deportivo, que tendrán lugar el próximo 6 de febrero en Italia.

La confirmación vino del propio ICE, luego de que informes provocaron alarma y enojo en Italia: "Esta es una milicia que mata... por supuesto que no son bienvenidos en Milán", sostuvo este martes el alcalde de la ciudad, Beppe Sala, a la radio italiana. Un portavoz del ICE destacó que "todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana".

La declaración de la agencia del martes explicó que "las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE están apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EEUU y al país anfitrión para investigar y mitigar los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales". Además, agregaron que "obviamente" no llevaría a cabo operaciones de control de inmigración fuera de EEUU.

Por su parte, el ministro del Interior de Italia, Matteo Pantedosi, ignoraba que funcionarios de inmigración estadounidenses asistirían para el evento pero aseguró que si así fuera las delegaciones extranjeras podrían elegir su propia seguridad: "No veo cuál es el problema y es muy normal", recalcó.

Opositores a la primera ministra Giorgia Meloni, como la senadora del Movimiento Cinco Estrellas Barbara Floridia, advirtieron que el continuo silencio del gobierno sobre el tema proporcionaría "más evidencia de cobardía y servilismo hacia Donald Trump". Desde entonces, Pantedosi adoptó una postura más firme e indicó el lunes que "el ICE no operará ciertamente en territorio nacional italiano".

Por último, el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana sugirió que los agentes se desplegarían para proteger al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio.