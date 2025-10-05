Donald Trump anunció un nuevo ataque a una embarcación en el Caribe y advirtió: "Tendremos que empezar a buscar por tierra"







Se trata del quinto ataque en aguas cercanas a Venezuela y aseguró que ya "no quedan embarcaciones" en esa zona.

Donald Trump advirtió que podrían empezar a combatir narotráficantes por tierra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las Fuerzas Armadas de su país concretaron otro ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe este domingo. A su vez, anticipó que los operativos en la región contra el narcotráfico podrían trasladarse del mar a la tierra.

Se trata de la quinta operación anunciada por Trump desde que comenzó el despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas del Caribe para combatir el narcotráfico en los alrededores de Venezuela a comienzos de septiembre. El republicano destacó que ya "no quedan embarcaciones" en esa zona.

En su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario dijo: “En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, celebró.

Donald Trump aseguró que podrían avanzar en el combate contra el narcotráfico "por tierra" Si bien no dio mayores precisiones sobre este último operativo, anticipó que su “gente dará esos detalles”. Además, advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar “ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo”, con lo que eleva la tensión desatada frente a las costas de Venezuela.

El viernes pasado, el Pentágono informó de otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, lo que marcaba el cuarto operativo desde principios de septiembre.

“Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad”, remarcó el mandatario frente a las tropas. En estos cinco operativos, murieron al menos 21 personas por los ataques, según informaron los propios funcionarios estadounidenses.