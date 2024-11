Donald Trump piensa en Marco Rubio como el nuevo secretario de Estado de EEUU

Ni Trump ni Rubio confirmaron el nombramiento, pero ya es dado por hecho por los principales medios estadounidenses, como 'The New York Times', 'The Washington Post' o CNN. El senador, de 53 años e hijo de inmigrantes cubanos, ya forma parte de la comisión de Exteriores del Senado y llegó a sonar como potencial compañero de fórmula de Trump para las recientes elecciones.