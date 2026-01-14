EEUU avanzaría con su plan para administrar Gaza tras la guerra

La paz entre Israel y Hamás se firmó en octubre del 2020, e incluía un plan de 20 puntos impulsado por Donald Trump. En medio de las tensiones, el republicano busca avanzar con el control del territorio en disputa.

Archivo. El acuerdo de paz fue firmado el 13 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , avanzará este miércoles con la puesta en marcha de su plan por etapas para el futuro de Gaza, con el anuncio formal de la administración que se hará cargo del territorio palestino tras la guerra, de acuerdo con cuatro fuentes palestinas citadas por la agencia internacional Reuters.

El esquema fue aprobado originalmente en octubre - tanto por Israel como por Hamás - y contempla un plan de 20 puntos impulsado por la gestión de Donald Trump que establece un período transitorio de gobierno en Gaza a cargo de un organismo tecnocrático palestino , bajo la supervisión de un “Consejo de Paz” internacional. El diseño excluye de manera explícita cualquier representación de Hamás en la nueva estructura de poder.

Según consignó la agencia, el órgano de gobierno estará integrado por 14 miembros y será presidido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina - respaldada por Occidente - y exresponsable del desarrollo de zonas industriales. La nómina incluye además referentes del sector privado y de organizaciones no gubernamentales , seleccionados por Nickolay Mladenov, exenviado de la ONU para Oriente Medio, quien se espera que actúe como representante del Consejo de Paz sobre el terreno.

La iniciativa de Trump busca ahora a vanzar hacia su segunda etapa , luego de una primera fase marcada por fuertes tensiones. Ese tramo inicial contemplaba un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes, pero se vio afectado por una serie de incumplimientos y choques: ataques aéreos israelíes que dejaron cientos de muertos en Gaza, la negativa de Hamás a desarmarse, la falta de restitución de los restos de un rehén israelí y demoras de Israel en la reapertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto.

Pese a que ambas partes se acusan mutuamente de violar los compromisos asumidos, Trump insiste en avanzar con la segunda fase del plan. Ese paso implicaría la creación formal de la Junta de Paz y el eventual despliegue - aún no definido - de fuerzas de mantenimiento de la paz en el territorio.

En paralelo, líderes de Hamás y de otras facciones palestinas se encuentran en El Cairo para discutir los términos de esta nueva etapa. Según fuentes egipcias citadas por Reuters, las conversaciones se concentran ahora en el desarme del grupo islamista, una condición central del esquema impulsado por Washington.

En este escenario de tensa calma, Hamás mantiene su postura de rechazo a deponer las armas y sostiene que solo lo hará cuando se concrete la creación de un Estado palestino. En ese marco, las retiradas adicionales de tropas israelíes dentro de Gaza quedarían supeditadas a avances concretos en ese punto.

De acuerdo con fuentes egipcias y palestinas, tanto Hamás como Al Fatah —el movimiento rival liderado por el presidente palestino Mahmud Abbas— ya dieron su visto bueno a la lista de integrantes del comité tecnocrático. Está previsto que los miembros se reúnan este miércoles en El Cairo con Mladenov.

Entre los nombres confirmados figuran Ayed Abu Ramadan, jefe de la Cámara de Comercio de Gaza, y Omar Shamali, vinculado al grupo palestino de telecomunicaciones Paltel, detallaron las fuentes.

Los 20 puntos del plan de paz de Trump para Gaza

El esquema impulsado por el equipo de Trump fija 20 lineamientos centrales para encarar la reconstrucción institucional, económica y de seguridad del enclave palestino.