Huang dejó el cargo la semana pasada tras las revelaciones sobre sus vínculos personales con una empresaria china sospechada de colaborar con Beijing.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la posibilidad de que Jensen Huang vuelva a dirigir Nvidia , pese a las acusaciones que lo vinculan con una presunta espía china y que derivaron en su salida de la compañía. El mandatario sostuvo que el empresario “aprendió una gran lección” y aseguró que no se opondría a su restitución.

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de una campaña impulsada por empleados, inversores y referentes de Silicon Valley para que la junta directiva reconsidere la salida del ejecutivo. Sin embargo, el respaldo presidencial abrió una nueva discusión dentro del propio Gobierno estadounidense, donde también hay funcionarios que reclaman cambios profundos en la conducción de la empresa.

Una petición titulada “Apoyen a Jensen”, creada la semana pasada, comenzó a sumar adhesiones de trabajadores actuales y anteriores de Nvidia, inversores y figuras del sector tecnológico. Entre los firmantes mencionados aparecen Elon Musk, titular de SpaceX, y Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games .

La iniciativa solicita que la junta directiva restituya a Huang mientras avanza una investigación independiente o hasta que exista “evidencia convincente” de que su salida responde al mejor interés de la compañía. Musk expresó su apoyo en X con un breve mensaje: “Yo también la firmo”. Sweeney, por su parte, escribió: “¡Salven a Jensen!”.

Pese a la campaña, el regreso del empresario no parece sencillo. El analista financiero Dan Ives, quien anteriormente había definido a Huang como el “Padrino de la IA”, consideró que su imagen quedó profundamente afectada: “Después de este escándalo global”, escribió, “el viejo Jensen con la chaqueta de cuero negra y la imagen de estrella de rock se ha ido para siempre”.

El empresario dejó su cargo la semana pasada tras una serie de revelaciones sobre su vida personal.

Las acusaciones que provocaron su salida

Huang renunció la semana pasada, aparentemente después de que la junta directiva decidiera apartarlo tras conocerse que habría mantenido relaciones extramaritales con una empresaria china sospechada de realizar tareas de inteligencia para Beijing y con una alta ejecutiva que estaba bajo su supervisión.

La directora financiera, Colette Kress, quedó a cargo de manera interina mientras el directorio busca un reemplazante. La empresaria mencionada en las denuncias, Alice Huang, fue exejecutiva de Megaspeed, una compañía con sede en Singapur. Tanto Trump como los impulsores de la petición cuestionaron que existan pruebas suficientes para considerarla una espía.

El mandatario afirmó: “Nadie ha probado que ella sea una espía. Puede que no sea una espía”. También sostuvo que se necesita investigar más, aunque agregó que "cualquier mujer que llega al país (una mujer hermosa que viene de China) dicen que es una espía”.

Jensen Huang habría mantenido relaciones extramatrimoniales con una empresaria china y una ejecutiva de Nvidia.

La división dentro del Gobierno de Trump

El respaldo presidencial contrastó con la postura del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien un día antes había reclamado una “reestructuración drástica” de Nvidia y planteado que el próximo director ejecutivo debería llegar desde fuera de la compañía.

Además, crecieron los cuestionamientos sobre el conocimiento que tenía Trump de las presuntas actividades de espionaje. Según informó The New York Times, el mandatario habría recibido información sobre el vínculo entre Huang y la empresaria el año pasado y nuevamente durante este año, pero no habría tomado medidas.

El caso también generó interrogantes por los intereses económicos vinculados al sector. The Washington Post informó que las inversiones personales de Trump en acciones de Nvidia podrían haber superado los 60 millones de dólares en agosto.

La crisis impactó en las acciones de Nvidia

La incertidumbre sobre el futuro de la compañía también tuvo consecuencias en los mercados. Las acciones de Nvidia cayeron un 4,1% el lunes, en una jornada en la que el índice S&P 500 retrocedió casi un 2%, y registraron así su tercera baja consecutiva.

Las acciones de Nvidia retrocedieron un 4,1% en medio de la incertidumbre por el futuro de la empresa. Nvidia

El escándalo repercutió en toda la industria tecnológica por el peso de Nvidia en el desarrollo de inteligencia artificial. La empresa es uno de los principales proveedores de chips para la computación en la nube y los centros de datos que sostienen esta tecnología.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, también se refirió a la situación y evitó pronunciarse sobre un eventual regreso de Huang. “Jensen ha sido durante mucho tiempo un héroe para mí”, expresó. Luego agregó: “Los héroes tienen defectos” y destacó la compañía que construyó el empresario.

Huang fue uno de los impulsores del crecimiento de Nvidia desde su fundación, hace más de tres décadas. Su salida dejó a la empresa ante una disputa por su futuro liderazgo, en medio de cuestionamientos sobre su conducta y los controles internos de la compañía.