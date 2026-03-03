Donald Trump amenazó con cortar el comercio con España por la negativa a usar bases contra Irán + Seguir en









El presidente estadounidense anunció la ruptura de los vínculos comerciales con Madrid, a pesar de que no requiere de las instalaciones militares en tierras españolas.

Desde el gobierno español aseguran que no habrá consecuencias y reivindican el respeto al derecho internacional.

"España se ha portado terrible", inició Trump, en una rueda de prensa junto al primer ministro de Alemania, Friedrich Merz. "De hecho, le dije a Scott (Bessent)", en referencia al Secretario del Tesoro de los EEUU, "que cortara toda relación con España".

La sanción de Trump se da, según explicó el mismo mandatario estadounidense, luego de que España no aceptara aumentar su gasto militar hasta el 5% de su PBI y ahora, por la negativa a utilizar bases militares conjuntas para atacar Irán. “España dice que no podemos usar sus bases. Y está bien, no queremos. "Pero podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo. Pero no tenemos que hacerlo”, no es necesario, dijo Trump contra Sánchez. "No hay absolutamente nada que necesitemos [de España]. Tienen gran gente, pero no tienen gran liderazgo", añadió el republicano.

Trump rompe el comercio con España Pedro Sánchez La respuesta de España Horas antes del anuncio de la Casa Blanca, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, había transmitido un mensaje de calma. Dijo que Madrid no preveía represalias tras negarse a habilitar las bases militares compartidas con EEUU para operaciones vinculadas a Irán.

El canciller remarcó que se trata de instalaciones bajo jurisdicción española y dejó en claro que la decisión responde a un criterio soberano. En ese sentido, sostuvo que la postura del Ejecutivo no debería resultar llamativa en el plano internacional.

Desde el entorno de Pedro Sánchez argumentan que la ofensiva militar impulsada por Washington y Tel Aviv no se encuadra dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso, explican, España no puede convalidar que las bases de Rota y Morón de la Frontera sean utilizadas en acciones que —según su visión— carecen de respaldo multilateral. Insisten en que esos acuerdos están pensados para actuar dentro de la legalidad internacional, no al margen de ella. Albares volvió a defender el multilateralismo como principio rector de la política exterior española. Señaló que millones de personas y numerosos países continúan apostando por el respeto a la Carta de la ONU y al derecho internacional como marco para resolver conflictos. La respuesta interna no tardó en llegar. El Partido Popular, principal fuerza opositora, cuestionó con dureza la posición del Gobierno. Su vicesecretaria, Cuca Gamarra, sostuvo que España debe mostrarse alineada con sus socios estratégicos y acusó a Sánchez de empujar al país hacia un aislamiento innecesario en el escenario global.