EEUU endurece su política migratoria para Latinoamérica y amplía criterios para negar visas + Seguir en









Washington anunció nuevas limitaciones de ingreso y ya aplicó sanciones a 26 personas, en una ofensiva para frenar actividades que “socaven” sus intereses en el hemisferio.

La Casa Blanca avanza con medidas migratorias más duras y advierte que usará “todas las herramientas” en defensa de su seguridad.

EEUU decidió dar un paso más en su política migratoria y anunció este jueves el endurecimiento en la entrega de visas para América Latina y el Caribe, con un primer paquete de 26 personas alcanzadas, aunque sin revelar identidades ni países de origen.

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A través de un comunicado, el Departamento de Estado norteamericano dejó en claro que busca limitar la influencia de actores considerados hostiles dentro del continente. En ese sentido, sostuvo que buscará impedir que “potencias adversarias” accedan o controlen activos estratégicos o amenacen la seguridad estadounidense en la región, aunque de manera arbitraría.

La nueva normativa amplía de manera significativa los criterios para negar visas. Según detallaron, alcanzará a ciudadanos que financien, respalden o participen en acciones contrarias a los intereses de EEUU.

Dentro de ese abanico, se incluyen maniobras como facilitar el control de recursos clave por parte de actores externos, interferir en la estabilidad regional o impulsar operaciones de influencia política.

El propio comunicado remarca que estas actividades pueden ir desde afectar la seguridad regional hasta impactar en los intereses económicos estadounidenses, en un contexto donde Washington busca reforzar su presencia en el continente.

“Hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades”, indicaron desde la administración, que además advirtió que utilizará “todas las herramientas disponibles” para resguardar su seguridad nacional. Insólito: el secretario de Defensa de EEUU citó un supuesto versículo bíblico, pero era un fragmento de Pulp Fiction En paralelo a la profundización del conflicto bélico iniciado por EEUU e Israel contra Irán, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, jefe de la estrategia militar estadounidense, se convirtió el flanco de críticas este jueves luego de que intentara homenajear a un grupo de rescate que operó en el país islámico recitando un pasaje bíblico ficticio, que en realidad pertenece a una escena de la icónica película "Pulp Fiction". El hecho ocurrió durante un sermón pronunciado en el Pentágono durante una de las reuniones mensuales en el auditorio del edificio militar, donde Hegseth pidió a los presentes hacer un minuto de silencio y rezar en favor de los militares destinados a combatir en la guerra contra Teherán.