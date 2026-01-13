EEUU habría usado un avión "civil" para un ataque militar letal contra presuntas narcolanchas + Seguir en









El Pentágono habría camuflado una aeronave militar como civil en su primer ataque contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, una maniobra prohibida por el derecho internacional. La operación dejó al menos 11 muertos.

Un avión militar estadounidense fue pintado como aeronave civil y utilizó armamento oculto durante un ataque en el Caribe.

El Departamento de Defensa de EEUU hizo pasar un avión militar por una aeronave civil durante un operativo letal contra una presunta narcolancha en el Caribe, en septiembre pasado, en una acción que podría violar las leyes internacionales de la guerra. El ataque dejó al menos 11 muertos y marcó el inicio de una serie de operaciones encubiertas contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, según reveló The New York Times este martes.

De acuerdo con el informe, la aeronave fue pintada con colores civiles y trasladó su armamento oculto dentro del avión, en lugar de llevarlo visible bajo las alas, como ocurre en operaciones militares convencionales. Esa maniobra, señalan especialistas legales, encuadra dentro de la figura de “perfidia”, un crimen de guerra que prohíbe fingir estatus civil para engañar al enemigo durante un conflicto armado.

El ataque fue anunciado públicamente el 2 de septiembre por el presidente Donald Trump, quien aseguró que los blancos eran miembros del Tren de Aragua “operando bajo el control de Nicolás Maduro”, a quienes acusó de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror.

El primer ataque encubierto y la acusación de perfidia Ataque EEUU Venezuela 2 Según confirmó la Casa Blanca, la operación fue ordenada por un almirante estadounidense bajo la autoridad directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y consistió en un ataque de “doble impacto”. Tras el primer bombardeo, dos personas habrían sobrevivido y realizado señas al avión mientras se aferraban a los restos de la embarcación. Minutos después, la aeronave regresó y ejecutó un segundo ataque que mató a ambos.

Especialistas en derecho internacional subrayan que la apariencia no militar del avión es un elemento central del caso. Washington sostiene que los ataques son legales porque el presidente “determinó” que EEUU se encuentra en un conflicto armado con los carteles de la droga.

Sin embargo, juristas y analistas cuestionan esa interpretación y advierten que EEUU no está formalmente en guerra con organizaciones criminales, por lo que matar presuntos narcotraficantes en aguas internacionales podría constituir homicidio. Desde septiembre, al menos 107 personas murieron en unas 30 operaciones similares: 19 en el Pacífico oriental, seis en el Caribe y cinco en zonas no especificadas. El Congreso ya planteó preguntas sobre la posible “perfidia” en sesiones informativas a puertas cerradas con líderes militares, aunque el tema aún no fue debatido públicamente debido a su carácter clasificado.