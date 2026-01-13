Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton se negaron a declarar ante el Congreso de EEUU y podrían enfrenar cargos penales

El expresidente y la exsecretaria de Estado no se presentaron ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes impulsado por los republicanos. Aseguran que la investigación es "política partidaria".

Bill y Hillary Clinton se negaron a declarar este martes en una investigación del Congreso de EEUU impulsada por los republicanos sobre el fallecido delincuente sexual de menores Jeffrey Epstein . Aseguran que la citación era parte de un ejercicio partidista. La ausencia podría derivar en cargos penales.

" Cada persona debe decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ahora es el momento", escribieron en una carta al representante republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Ante el faltazo de los Clinton, Comer dijo que el comité se reunirá la próxima semana para definir si declara o no en desacato al expresidente demócrata. En caso afirmativo, podría derivar en cargos penales.

El republicano afirmó que la mayoría de los estadounidenses quieren que Bill Clinton responda preguntas sobre sus vínculos con Epstein. Además, aseguró que Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces durante la presidencia del demócrata y que el exmandatario voló en el avión del financista unas 27 veces.

El Comité también prevé abrir un proceso por desacato contra Hillary Clinton, la candidata presidencial demócrata de 2016, si no comparece ante el panel el miércoles, según dijo el portavoz de la comisión.

Hillary Clinton acusó al FBI de haber ayudado a su derrota

Los Clinton aseguran haber intentado proporcionar información para facilitar la investigación y acusaron a Comer de utilizar el comité para desviar la atención de las acciones del gobierno de Donald Trump.

"Si el Gobierno no hizo todo lo posible para investigar y procesar estos crímenes, por la razón que sea, ese debería ser el foco de su trabajo... No hay evidencia de que lo estén haciendo", escribieron los Clinton y añadieron: "No hay ninguna explicación plausible para lo que estás haciendo más allá de la política partidista".

Clinton ha expresado su arrepentimiento por la relación y ha declarado desconocer las actividades delictivas de Epstein. Sin embargo, no hay hasta el momento pruebas de que Clinton estuviera involucrado en tráfico sexual. "Nadie acusa a Bill Clinton de ninguna irregularidad", dijo Comer. "Solo tenemos preguntas".

Epstein falleció en prisión en 2019, durante el primer mandato de Trump, mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio. Recién este año el Departamento de Justicia de EEUU publicó archivos sobre las investigaciones criminales del financista, quien fuera amigo de Trump y de los Clinton.

Gran parte de los registros liberados hasta ahora ya se habían hecho públicos en presentaciones judiciales, divulgaciones del Congreso o solicitudes de información, aunque, por primera vez, estaban todos en un solo lugar y disponibles para que el público los explorara de forma gratuita.

Misteriosa desaparición de archivos del caso Jeffrey Epstein, entre ellos una foto de Donald Trump

Los que eran nuevos a menudo carecían del contexto necesario o estaban fuertemente censurados. Un documento de 119 páginas marcado como “Jurado Investigador-NY”, probablemente de una de las investigaciones federales de tráfico sexual que llevaron a acusar a Epstein en 2019 o a su esposa Ghislaine Maxwell en 2021, estaba completamente censurado.

donald trump caso jeffrey epstein EFE

Los registros más sustanciosos liberados hasta ahora muestran que los fiscales federales tenían lo que parecía ser un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron.

En ese contexto, a fin de año, al menos unos 16 archivos desaparecieron del sitio oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos destinado a publicar el material desclasificado del caso. Entre las imágenes que ya no están, se incluye una en la que se encontraba el presidente Donald Trump.

Los archivos desaparecidos, disponibles el viernes y que ya no estaban disponibles el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías a lo largo de un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein desde hacía mucho tiempo.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron la imagen faltante con una foto de Trump en una publicación en X, escribiendo: "¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el pueblo estadounidense".

El Departamento de Justicia de Estados Unidas quedó obligado a publicar los 95 mil archivos clasificados relativos al caso Epstein, después de que ambas cámaras parlamentarias aprobaran por una amplía mayoría una ley que obligaba a la cartera a difundir el material. Esto empezó a concretarse durante el día de ayer con la apertura de unos 3.965 documentos. Sin embargo, a menos de 24 horas, ya comenzaron a desaparecer.