EEUU transmitirá en vivo una ejecución militar por fusilamiento: podría ser la primera en 90 años + Agregar ámbito en









El procedimiento será el 3 de diciembre y tendrá como condenado a Nidal Hasan, responsable de la masacre de Fort Hood en 2009.

Nidal Hasan, autor de la masacre de Fort Hood, será ejecutado por fusilamiento el 3 de diciembre.

Estados Unidos realizará el próximo 3 de diciembre la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood, Texas, ocurrida en 2009. Además, el procedimiento será transmitido en directo, en lo que marcaría un hecho inédito en las últimas décadas.

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"La ejecución será transmitida en directo. Pronto ofreceremos más detalles", afirmó una fuente a medios estadounidenses respecto al caso. De concretarse, sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en alrededor de 90 años.

La decisión de avanzar con un procedimiento abierto al público había sido anticipada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien defendió que la población pueda presenciarlo. "Enfrentará un pelotón de fusilamiento compuesto por soldados. Como debe ser", sostuvo.

El caso de Nidal Hasan y la masacre de Fort Hood Hasan era psiquiatra militar y tenía rango de mayor cuando, en 2009, abrió fuego contra decenas de personas en el Centro de Preparación para el Despliegue de Soldados de Fort Hood. En 2013 fue condenado a muerte por un tribunal militar por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato.

Esta semana, el presidente Donald Trump autorizó su ejecución por fusilamiento, después de una recomendación del secretario de Defensa. "Queremos asegurarnos de que la población pueda presenciarlo. Que sea un acto público. Porque la gente debe comprender que estas acciones tienen consecuencias graves", afirmó Hegseth al justificar la decisión.

Si se concreta, será la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961, cuando el soldado John A. Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas, tras ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años. Además, el procedimiento representará el primer uso de un pelotón de fusilamiento por parte del Ejército estadounidense desde 1945.

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