El 2026 será un año marcado por la guerra económica y los conflictos internacionales, según los especialistas + Seguir en









La encuesta publicada por el Foro Económico Mundial (WEF) basado en el análisis de 1.300 líderes globales y expertos de los sectores político, empresarial, académico y de la sociedad civil, mostró un pesimismo a largo plazo en el escenario mundial.

El 2026 será un año marcado por la guerra económica y los conflictos entre Estados. Gemini AI

Tras un año marcado por una turbulencia geopolítica a escala global, con conflictos armados, tensiones entre potencias y conflictos económicos, los líderes y expertos esperan que este escenario inestable se mantenga para 2026, según el Informe Global de Riesgos publicado por el Foro Económico Mundial (WEF).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mundo en 2026: cuál es el pronóstico de los especialistas El estudio, elaborado con análisis de 1.300 líderes globales y expertos de los sectores político, empresarial, académico y de la sociedad civil, muestra un pesimismo largo plazo: un 50% de los sondeados temieron que el mundo sea turbulento o “tormentoso” de aquí a 2028.

Tan solo un 10% de los encuestados espera un futuro “estable” o en calma" tanto en el medio plazo como a largo plazo, entre 2026 y 2036, según el informe. Por otro lado, un 18% de los encuestados considera que la confrontación económica es el principal riesgo que el mundo corre en el año que comienza, lo que la convierte en la principal preocupación.

CONFLICTO ECONOMICO MUNDIAL La confrontación económica es la principal preocupación de los encuestados para 2026. Gemini AI En segundo lugar, se encuentra el miedo al conflicto armado entre Estados, que en 2026 comparten un 14% de los líderes sondeados, mientras que el temor a los eventos meteorológicos catastróficos fue la respuesta de sólo un 8% de los encuestados, posicionándose en la tercera posición. En cuarto y quinto lugar se encuentran el miedo a la polarización social y a la desinformación con el 7%.

De esta manera, hoy en día la mayor preocupación es el temor a la confrontación económica cuando tan solo un año atrás se ubicaba en novena posición. Además, las inquietudes por los efectos del calentamiento global se mantienen no obstante como las principales preocupaciones. Así, el WEF advierte que un 68% de los encuestados vaticinan un mundo “multipolar o fragmentado” en la próxima década, cuatro puntos más que hace un año.