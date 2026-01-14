Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje desde la cárcel en EEUU: qué dijo + Seguir en









El mensaje fue transmitido por su hijo durante una movilización en Caracas, donde llamó a no caer en la desinformación y a mantener la unidad nacional.

El presidente venezolano envió su comunicado a través de sus equipos jurídicos, según explicó su hijo durante el acto público.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un nuevo mensaje a su país desde su lugar de detención en Estados Unidos, en el que exhortó al pueblo venezolano a confiar plenamente en Delcy Rodríguez, quien se encuentra al frente del Ejecutivo. La comunicación fue difundida públicamente durante una movilización en Caracas y transmitida por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra.

El mensaje, según se informó, llegó a través de los equipos jurídicos del mandatario y buscó reforzar el respaldo político a la presidenta encargada en un contexto que el oficialismo describe como crítico para el país. La difusión se dio en el marco de una concentración de trabajadores del transporte que manifestaron su apoyo al Gobierno nacional.

Qué decía el mensaje de Nicolás Maduro Durante el acto, el diputado Nicolás Maduro Guerra detalló el contenido de la comunicación enviada por su padre. “Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, expresó ante los manifestantes reunidos en distintos puntos de la capital venezolana.

maduro y cilia tribunal Las declaraciones se dieron tras la incursión militar de Estados Unidos que derivó en la detención de Maduro y Cilia Flores. Reuters Según explicó el legislador, este segundo pronunciamiento del presidente reafirma su respaldo absoluto a la mandataria encargada y a la conducción política del país. En ese sentido, señaló que tanto Maduro como Rodríguez se mantienen firmes frente al escenario actual. “Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia”, afirmó.

Llamado a la unidad y advertencia sobre la desinformación En su discurso, Maduro Guerra también hizo hincapié en la necesidad de preservar la cohesión social y política. En ese marco, llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a guiarse únicamente por canales oficiales.

“Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica”, sostuvo el diputado, en un mensaje orientado a reforzar la disciplina interna del oficialismo y el respaldo popular. MADURO-CAPTURA Maduro pidió al pueblo venezolano que confíe en la mandataria encargada y en el equipo que conduce el Ejecutivo. Nicolás Maduro y Cilia Flores continúan detenidos Maduro y Flores fueron capturados y trasladados fuera del país durante una incursión militar de Estados Unidos realizada en la madrugada del 3 de enero. Según las autoridades venezolanas, el operativo dejó al menos 100 muertos, decenas de heridos y severos daños materiales en cuatro ciudades del país. Desde entonces, el oficialismo denunció la operación como una acción de fuerza extranjera e intensificó los mensajes de unidad y respaldo a la conducción política encabezada por Delcy Rodríguez, mientras Maduro permanece detenido en territorio estadounidense.