El argentino Rafael Grossi escaló posiciones y quedó segundo en la carrera por liderar la ONU

El diplomático argentino Rafael Grossi quedó en segundo lugar en la carrera para suceder a Antonio Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , luego de la quinta votación realizada este miércoles entre los integrantes del Consejo de Seguridad. La costarricense Rebeca Grynspan se mantiene al frente, aunque perdió respaldo respecto de la ronda anterior.

Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato impulsado por el gobierno de Javier Milei , obtuvo seis votos de apoyo, siete rechazos y dos abstenciones . Grynspan consiguió nueve respaldos y seis votos negativos, mientras que Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, quedó detrás con cinco apoyos.

La votación fue secreta y sus resultados no fueron informados oficialmente, aunque trascendieron posteriormente. Según señalaron a Clarín desde el entorno del argentino, existe "entusiasmo" por haber alcanzado el segundo puesto, pese a reconocer que "aún hay trabajo por hacer" para conseguir nuevos respaldos.

Para ser elegido secretario general, un candidato necesita al menos nueve votos entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad y no recibir ningún veto de los cinco integrantes permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

La próxima votación podría resultar determinante, ya que se utilizarían papeletas de distintos colores que permitirán identificar si alguno de los candidatos recibe el rechazo de una potencia con capacidad de veto. Esa instancia está prevista, en principio, para el 16 de octubre .

La costarricense Rebeca Grynspan sigue primera, aunque perdió apoyos.

La especialista estadounidense Esther Brimmer advirtió a Clarín que ninguno de los candidatos logró aumentar sus apoyos en esta ronda, un dato que, a su entender, refleja que el Consejo de Seguridad todavía no encontró una opción capaz de generar consenso. Sobre Grossi, remarcó que perdió dos votos favorables respecto de la elección anterior, que pasaron a la categoría "sin opinión".

En el tablero diplomático, se estima que Estados Unidos respalda a Grossi, mientras persisten interrogantes sobre las posiciones de China y Rusia. Beijing y Moscú habían mostrado preferencias por una candidata mujer, mientras que Francia aparece entre los apoyos del argentino y en su entorno confían también en mantener el respaldo británico.

La competencia permanece así abierta y atravesada por las negociaciones entre las principales potencias. Además del peso de los vetos, en la discusión influye el reclamo para que una mujer encabece por primera vez la ONU y la aspiración de América Latina de volver a ocupar la conducción del organismo.