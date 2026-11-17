La migración ya empezó y volvió a poner a la Isla de Navidad, en Australia , en los titulares: millones de cangrejos rojos salieron de la selva tropical y avanzan hacia la costa para reproducirse . El desplazamiento coincide con el inicio de la temporada de lluvias y obliga a cambiar la circulación en distintos caminos del territorio australiano.

La Isla de Navidad alberga una población estimada de 45 millones de cangrejos rojos terrestres , una de las mayores concentraciones de esta especie en el mundo. Estos animales cumplen una función muy importante en el ecosistema , reciclando nutrientes y contribuyendo a mantener la estructura de los bosques tropicales.

La migración se activa con las primeras lluvias importantes de la estación húmeda , que suelen llegar entre octubre y noviembre, aunque algunos años se atrasan hasta diciembre o enero. La humedad permite que los cangrejos recorran largas distancias sin deshidratarse . Cuando las condiciones acompañan, abandonan sus refugios en el bosque y se dirigen al océano, atravesando caminos, puentes y playas.

El recorrido también está condicionado por el calendario lunar . Los cangrejos tienen que llegar a la costa en una fecha puntual: las hembras liberan sus huevos antes del amanecer , cuando empieza a bajar una marea alta durante el último cuarto de la Luna. Por eso, la velocidad de la marcha cambia según el momento en que llegan las lluvias. Si la temporada húmeda empieza cerca de la fecha de reproducción, avanzan rápidamente. Si empieza antes, pueden parar para alimentarse y recuperar humedad.

Los machos suelen iniciar el trayecto y alcanzar primero la costa. Se sumergen en el agua para hidratarse y después excavan madrigueras en las terrazas cercanas al mar. Las hembras llegan más tarde y se reúnen con ellos para aparearse . Tras la reproducción, los machos vuelven al bosque, mientras que las hembras permanecen en las madrigueras durante aproximadamente dos semanas, mientras se desarrollan los huevos.

Qué medidas toma Australia para proteger a los animales

Este desplazamiento masivo representa un desafío para la circulación. Los caminos atraviesan rutas naturales atravesadas por los cangrejos y, sin medidas de protección, muchos animales pueden morir atropellados. Para reducir ese impacto, las autoridades del Parque Nacional de la Isla de Navidad implementaron un sistema de infraestructura adaptado a la migración.

Entre las principales medidas, puentes elevados que permiten a los cangrejos cruzar por encima de las rutas, túneles y barreras que los guían hacia pasos seguros. Uno de los puentes más conocidos tiene unos cinco metros de altura y fue construido para evitar que los animales tengan que atravesar una vía con tránsito vehicular.

Durante los días de mayor actividad también se cierran temporalmente algunos caminos, ya sea durante ciertas franjas horarias o por jornadas completas. Los cortes se definen según el movimiento de los animales y pueden cambiar con poca anticipación. El objetivo es que los cangrejos puedan llegar a la costa sin quedar expuestos al tránsito.

Las autoridades también piden a los conductores respetar las señales, reducir la velocidad y evitar circular durante los momentos de mayor movimiento, cuando sea posible. La actividad suele concentrarse temprano por la mañana y hacia el final de la tarde, aunque la lluvia y el cielo nublado pueden mantener a los animales en movimiento durante más horas.

Dónde queda y qué se puede hacer en la Isla de Navidad

La Isla de Navidad es un territorio externo de Australia ubicado en el océano Índico, a unos 2.600 kilómetros al noroeste de Perth y aproximadamente 500 kilómetros al sur de Yakarta, la capital de Indonesia. Tiene una superficie de 85 kilómetros cuadrados y gran parte de su territorio está protegido por el parque nacional, que ocupa cerca de dos tercios de la isla.

La migración de los cangrejos rojos es su principal atractivo turístico y convoca cada año a visitantes interesados en observar el fenómeno. Entre los lugares idóneos para seguir el desplazamiento se recomiendan Drumsite, Flying Fish Cove, Ethel Beach y Greta Beach. Flying Fish Cove y Ethel Beach también permiten observar la liberación de huevos en el mar, si la visita coincide.

Además de este espectáculo, el parque ofrece recorridos por bosques tropicales, playas y sectores costeros. Los Blowholes, donde el agua del océano entra por cavidades de la roca y sale impulsada por la presión, y la zona de Dales son otros puntos de interés natural. Algunos accesos pueden cerrar durante la migración, por lo que es fundamental consultar el estado de los caminos antes de viajar.

La biodiversidad es otro de los motivos para recorrer el territorio. En la isla habitan más de 20 especies de cangrejos terrestres y alrededor de 80.000 aves marinas llegan cada año para reproducirse. Entre ellas encontramos el piquero de Abbott, una especie amenazada, y la fragata de la Isla de Navidad, que tiene ahí sus únicos lugares de nidificación conocidos.