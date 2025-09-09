El curioso gesto de la reina Máxima durante un "testeo de calidad"







La argentina de nacimiento se convirtió en reina 12 años atrás. Desde entonces, la monarca sorprende a todos día a día con carácter relajado y cercano.

La reina Máxima participó de una jornada de concientización en el marco de la "Semana sin residuos".

La reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, muestra desde su llegada al trono que un reinado poco convencional que no se limita a la etiqueta. En sus visitas, participa activamente en cada actividad que encabeza y no teme romper el protocolo. Esta característica volvió a demostrarse cuando, en los últimos días, probó una bebida durante una jornada de concientización en la localidad de Veghel y su reacción, lejos de pasar inadvertida, se volvió viral.

En detalle, el pasado lunes 8 de septiembre, se festejó la inauguración de la “Semana sin residuos” en Veghel, donde la Reina dijo presente para recorrer las instalaciones y dialogar con los presentes. La actividad, organizada junto a la fundación Juntos contra los residuos alimentarios en el Cultuur Haven Veghel, tenía como objetivo “concientizar a los consumidores sobre la cantidad de alimentos que se desperdician innecesariamente y cómo prevenirlo en casa”, según detalló la casa de Orange-Nassau.

El momento del gesto de la reina Máxima Durante la jornada, la reina Máxima se sumó a las distintas propuestas educativas y participó de actividades de aprendizaje junto a los niños sobre aromas y sabores, las fechas de vencimiento y cómo elaborar aperitivos libres de residuos.

El momento del "testeo de calidad" de la Reina Máxima

El momento más destacado de la jornada quedó registrado en un video compartido por Blauw Bloed, que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. Allí se observa cuando le ofrecen un pequeño vaso de leche para evaluar si todavía era apta para consumo. La reina primero la olió, luego bebió un sorbo y mostró una expresión de duda y curiosidad antes de dar su veredicto: “Bien”, confirmando que la bebida podía tomarse sin problema.

Estilo y compromiso con la moda circular Para el evento en Veghel, Máxima eligió un look relajado pero elegante: blusa rosa de manga larga, falda midi blanca con líneas horizontales en amarillo, naranja, celeste, violeta y marrón, rodete bajo con tocado rosa y clutch anaranjado. Completó el outfit con pendientes de diamantes, combinando sofisticación y comodidad. Su elección de prendas reafirmó su compromiso con la moda circular, ya que reutiliza looks en distintas ocasiones sin perder estilo. reina maxima La reina Máxima es una de las grandes impulsoras de la moda circular. @koninklijkhuis Al día siguiente, este martes 9 de septiembre, la reina acompañó al rey Guillermo Alejandro en la provincia de Flevolanda, donde participaron de actividades culturales de teatro, música e idiomas. Allí, también lució un lookn reciclado con un vestido rosa de Natan Couture con capa en los hombros y espalda, stilettos nude de Gianvito Rossi y cabello suelto con vincha a tono. Por su parte, el rey mantuvo un estilo clásico con traje oscuro, camisa blanca y corbata celeste.