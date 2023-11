Guerra en Gaza: el Papa propuso la creación de "dos Estados bien marcados" en Israel y Palestina

Al ser consultado sobre su comunicación con los religiosos que quedaron dentro de Gaza una vez iniciados los ataques de Israel, el Papa sostuvo que los llama "todos los días". "También hay una monja argentina allí y el párroco estaba en Belén cuando pasó todo esto y no pudo regresar porque había ido a Belén a comprar medicinas . Ahora está en Jerusalén, pero no puede entrar", detalló Francisco.

En un tono esperanzado, expresó: "Creo que la sabiduría humana detiene estas cosas".

"Continuamos rezando por los pueblos que sufren a causa de las guerras de hoy", dijo tras rezar la oración desde el Vaticano con motivo del día de los Santos ante miles de fieles.

"No olvidamos la martirizada Ucrania, no olvidamos Palestina, no olvidamos Israel", sostuvo y agregó: "No olvidamos tantas otras regiones en las que la guerra es aún demasiado fuerte", remarcó por último en un nuevo mensaje a favor de la paz.