El Papa Francisco arribó a Indonesia y comenzó su gira por Asia y Oceanía

francisco.webp El vuelo hasta Indonesia duró 13 horas. AFP

"Les agradezco por venir en este viaje, gracias por la compañía. Creo que es uno de los vuelos más largos que he hecho", afirmó Francisco a los reporteros en el transcurso del vuelo. Con 32.000 kilómetros a recorrer en 12 días, la gira es la más larga y lejana de sus once años de papado y un desafío físico para la frágil salud de Francisco que, no obstante, en las últimas semanas se mostró en aparente buena forma.