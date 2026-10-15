El papa León XIV evoluciona tras la cirugía y el Vaticano espera que siga internado una semana

El papa León XIV permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma después de una intervención quirúrgica en el pulmón derecho.

El papa León XIV mostró signos favorables de recuperación tras la operación de pulmón a la que se sometió el martes en Roma. Fuentes del Vaticano informaron este jueves que el pontífice pasó bien la noche, se levantó de la cama y desayunó con normalidad. Su internación en el Policlínico Gemelli continuará durante los próximos días, mientras los médicos siguen su evolución.

La intervención se realizó el martes por la tarde mediante una técnica de cirugía videoasistida y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma pulmonar . La Santa Sede comunicó los primeros avances del jueves con un breve parte médico que destacó la actividad del pontífice durante la mañana: “Se levantó de la cama y desayunó”, indicó el comunicado oficial.

El informe médico difundido el miércoles ya había señalado que la recuperación avanzaba dentro de los parámetros esperados. Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora informaron que los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados ese día presentaron resultados “ dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada ”.

Además, León XIV comenzó a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria el miércoles. Durante la tarde, también participó de una misa en una sala acondicionada especialmente en el décimo piso del hospital. La celebración se desarrolló fuera del apartamento papal y de la capilla que suelen utilizarse en el centro médico, ya que ambos espacios están en proceso de remodelación.

El Vaticano calcula que el papa permanecerá hospitalizado alrededor de una semana . Como parte de las medidas adoptadas para facilitar su recuperación, la Santa Sede suspendió sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre. Sin embargo, la fecha del alta dependerá de cómo evolucione durante los próximos días.

La Santa Sede informó que el pontífice pasó una buena noche, se levantó y desayunó con normalidad durante la mañana del jueves.

Por el momento, los partes médicos no precisaron si necesitará tratamientos posteriores. Los profesionales aguardan los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y los ganglios linfáticos extraídos durante la operación, cuyos resultados podrían determinar la necesidad de terapias complementarias.

Las expectativas sobre el futuro del pontificado

La hospitalización también abrió interrogantes sobre el rumbo del papado, que había generado expectativas de estabilidad institucional dentro de la Iglesia católica. León XIV tenía 69 años cuando fue elegido en 2025, una edad menor que la de sus dos antecesores inmediatos al momento de asumir.

El papa Francisco llegó al cargo en 2013, a los 76 años, y había sufrido la extirpación de parte de un pulmón durante su juventud. A lo largo de su pontificado enfrentó problemas respiratorios y de movilidad, y murió en 2025 después de una prolongada internación por neumonía bilateral. Benedicto XVI, elegido en 2005 a los 78 años, renunció ocho años después al considerar que ya no podía continuar con sus responsabilidades.

La elección de León XIV fue interpretada como una apuesta por un liderazgo capaz de unificar a la Iglesia, consolidar su funcionamiento institucional y ordenar las finanzas del Vaticano. Desde el comienzo de su papado, el pontífice mantuvo una agenda activa, con actividad física habitual, partidos de tenis y salidas semanales al campo para nadar.

Por ahora, la prioridad sigue siendo la evolución clínica del papa y los resultados de los estudios pendientes, que permitirán establecer los próximos pasos de su tratamiento.