El papa León XIV envió un mensaje tras la operación y agradeció las oraciones de los fieles

El pontífice permanece internado en el Gemelli después de que le extirparan un tumor pulmonar. La Santa Sede informó que pasó una noche tranquila, mientras sigue pendiente la evolución de su agenda.

León XIV agradeció las oraciones de los fieles en un mensaje enviado durante su recuperación en el Hospital Gemelli.

El papa León XIV agradeció el acompañamiento recibido durante su internación en el Hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar. Lo hizo mediante un mensaje enviado a la clausura del encuentro por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, del que no pudo participar presencialmente.

“Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos” , expresó en el texto difundido por el portal oficial de la Santa Sede.

El mensaje se conoció después de un nuevo parte médico que indicó que el pontífice “ha pasado una noche tranquila”. La intervención duró 90 minutos, se desarrolló sin complicaciones y el análisis del tejido confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

En su mensaje, el Papa destacó el intercambio entre los participantes del encuentro y valoró las experiencias compartidas durante las jornadas. “El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia”, sostuvo.

También dedicó unas palabras a las familias y a las autoridades religiosas que participaron de la organización. “Estoy agradecido con las familias que han compartido sus alegrías, dificultades y esperanzas”, señaló. Extendió ese reconocimiento a los responsables de las Iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales por la preparación y el tiempo dedicado a la convocatoria.

El Vaticano informó que el pontífice pasó una noche tranquila y mantiene suspendidas sus audiencias hasta el 20 de octubre. Facebook Vatican News

Cómo continúa la recuperación después de la cirugía

La operación se realizó mediante una técnica videoasistida y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Durante el procedimiento, el examen histológico confirmó que el nódulo correspondía a un tumor maligno.

El Vaticano informó que el período posoperatorio previsto es de siete días. Mientras continúa bajo seguimiento médico, las audiencias del pontífice permanecen suspendidas hasta el martes 20 de octubre.

El nuevo parte destacó que pasó una noche tranquila. La evolución de su recuperación será determinante para establecer cómo retomará las actividades religiosas e institucionales previstas para las próximas semanas.

El Vaticano ratificó la intención del papa León XIV de viajar a Latinoamérica: "Es su deseo"

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, afirmó que el Sumo Pontífice se refirió a su deseo de no posponer la gira que lo llevará desde Roma a Buenos Aires y que incluirá Uruguay y Perú en su itinerario.

“Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir”, expresó Bruni sobre la posición de León XIV apenas 24 horas después de finalizada la cirugía que confirmó la extirpación de un tumor maligno.

La declaración del Papa a través del funcionario del Vaticano se realizaron horas después de que se difundiera el parte médico que reveló que el Papa se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax programados después de la cirugía y se informó que los "valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada".

Además comunicaron que recibió "fisioterapia respiratoria" y que, tras la operación, León XIV ya "camina por su habitación". Además, precisaron que "ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo". Por último, la Iglesia buscó transmitir tranquilidad sobre su evolución y aseguró: "Su recuperación está procediendo según lo esperado".

León XIV permanece internado en el décimo piso del centro médico. Antes de la intervención, el Vaticano había estimado que la hospitalización duraría alrededor de una semana, aunque todavía no precisó cuánto tiempo podría extenderse el período de recuperación.