El papa León XIV mantiene su agenda de actividades en el Vaticano tras el anuncio de su operación

El Sumo Pontífice, de 71 años, se someterá a una intervención quirúrgica esta semana y se estima que necesitará siete días de recuperación. Mientras tanto, continúa con sus reuniones y audiencias habituales, a pocas semanas de su visita a la Argentina.

El Papa León continúa con su agenda habitual y será operado en los próximos días.

El papa León XIV mantuvo este lunes su agenda habitual de actividades en el Vaticano , pese a haber anunciado que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos recientes. El Sumo Pontífice, de 71 años, se mostró de buen ánimo y participó de distintas reuniones y audiencias sin restricciones aparentes.

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La operación está prevista para los primeros días de esta semana y, según informó el Vaticano, se estima que el período de recuperación será de aproximadamente siete días . La intervención se realizará a menos de un mes de la gira que el Pontífice tiene programada por Sudamérica, que incluye una visita a la Argentina.

León XIV había comunicado la noticia el domingo, durante la oración del mediodía en la plaza de San Pedro. Allí explicó que los médicos le recomendaron extirpar el nódulo pulmonar y que seguiría sus indicaciones para realizar el procedimiento en los próximos días.

Durante la jornada del lunes, el Papa encabezó una audiencia con integrantes del Circolo San Pietro, una organización benéfica con sede en Roma, de quienes recibió una donación.

En ese encuentro, habló con voz firme y clara , destacó el trabajo de la institución y agradeció el compromiso de sus integrantes, quienes lo despidieron con un prolongado aplauso.

Además, mantuvo seis audiencias privadas, entre ellas una reunión con el arzobispo Timothy Broglio, responsable de la atención pastoral de los militares estadounidenses.

La actividad oficial también incluyó tres nombramientos y la difusión de una carta dirigida al decano saliente del Colegio de Cardenales, en la que el Pontífice agradeció sus años de servicio. El documento había sido firmado el domingo.

Para la tarde, estaba previsto que León XIV participara nuevamente de una conferencia sobre acompañamiento pastoral a las familias, convocada por él mismo y desarrollada durante toda la semana.

Desde la oficina de prensa del Vaticano aclararon que los estudios médicos no fueron motivados por un problema de salud específico y desmintieron versiones difundidas por medios italianos que vinculaban los controles con un cuadro inflamatorio.

Desde la oficina de prensa del Vaticano aclararon que los estudios médicos no fueron motivados por un problema de salud Vatican News

Qué se sabe sobre el nódulo pulmonar del Papa

La intervención representará el primer episodio médico de relevancia de León XIV desde el inicio de su pontificado, hace 17 meses.

Un nódulo pulmonar es una pequeña alteración en el tejido del pulmón, generalmente de menos de tres centímetros, que puede detectarse mediante estudios por imágenes, como una tomografía computada.

Estas lesiones pueden ser benignas o malignas y, en determinados casos, los especialistas recomiendan su extirpación para analizar el tejido y establecer un diagnóstico preciso.

Por el momento, el Vaticano no informó que el nódulo sea canceroso ni difundió detalles adicionales sobre sus características.

Según especialistas en oncología citados en la información difundida, si se confirmara que la lesión es maligna y fue detectada en una etapa temprana, las perspectivas de tratamiento podrían ser favorables.