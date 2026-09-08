Revelan que Nueva York ocultó que el aire era "tóxico" en la Zona Cero tras los atentados del 11-S en EEUU

A pocos días del 25° aniversario de los atentados, el alcalde Zohran Mamdani anunció la publicación más de 170.000 páginas que detallan qué sabían las autoridades sobre la contaminación en la Zona Cero y cómo respondieron ante los riesgos para la salud.

Nueva York difundirá miles de documentos sobre el aire tóxico tras los atentados del 11-S.

A pocos días de que se cumplan 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el alcalde de Nueva York , Zohran Mamdani , anunció la publicación de más de 170.000 páginas de documentos municipales que exponen qué sabían las autoridades sobre la calidad del aire en la Zona Cero y cómo actuaron después del ataque.

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Según explicó Mamdani durante una conferencia de prensa junto a sobrevivientes y familiares de víctimas, los archivos permitirán conocer cuándo las autoridades supieron de la presencia de sustancias tóxicas y qué medidas tomaron para limitar su responsabilidad .

Entre los documentos se encuentran registros que muestran que se detectó amianto prácticamente en todos los lugares examinados después de los atentados. El alcalde señaló que esta será apenas la primera tanda de archivos que se pondrá a disposición del público y adelantó que durante los próximos meses se divulgarán más documentos a través de una plataforma creada específicamente para reunir la información.

Mamdani también recordó que su primer presupuesto contempla u$s34 millones para crear un portal público destinado a recopilar información sobre la respuesta de la ciudad a los atentados y facilitar el acceso a los registros oficiales.

A pocos días del 25° aniversario de los atentados, el alcalde Zohran Mamdani anunció la publicación más de 170.000 páginas que detallan qué sabían las autoridades sobre la contaminación en la Zona Cero y cómo respondieron ante los riesgos para la salud.

“Muchos han impedido deliberadamente la divulgación de este tipo de documentos”, afirmó el alcalde, quien remarcó que la publicación busca terminar con años de restricciones para acceder a información relacionada con la calidad del aire y las consecuencias sanitarias del ataque.

La ciudad pondrá además personal especializado a disposición de quienes consulten los archivos para ayudarlos a solicitar los fondos de asistencia destinados a las víctimas del 11-S.

De acuerdo con Mamdani, únicamente se mantendrán ocultos los datos de identificación personal y las evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan cuya difusión todavía podría representar un riesgo. “Nada más será censurado”, aseguró.

La decisión también pone fin a dos demandas presentadas por la organización 9/11 Health Watch contra la ciudad, en medio de años de reclamos para acceder a información sobre la contaminación generada tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

Las consecuencias en la salud tras los atentados

Los atentados dejaron una extensa lista de consecuencias sanitarias entre las personas que vivieron, trabajaron o estudiaron en las inmediaciones de la Zona Cero durante los meses posteriores al ataque.

El polvo y los materiales liberados tras el derrumbe de los edificios expusieron a miles de personas, entre ellas bomberos, trabajadores de emergencia, empleados de oficinas y otros trabajadores que participaron de las tareas de rescate y recuperación.

Mamdani sostuvo que muchos de ellos todavía enfrentan las consecuencias de aquella exposición. “Recuerdan el 11 de septiembre cada vez que respiran con dificultad, que tienen que tomarse una pastilla y cada vez que se les administra otra dosis de quimioterapia”, afirmó.

El alcalde también señaló que, casi 25 años después de los atentados, las enfermedades vinculadas al 11-S provocaron más muertes que las registradas durante el propio día del ataque, una situación que, según remarcó, refleja las consecuencias que persisten décadas después de la tragedia.