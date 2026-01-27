Honduras: asumió Nasry Asfura luego de las polémicas elecciones de 2025 + Seguir en









El nuevo presidente asumió con un mensaje centrado en la seguridad y el respaldo político, en un escenario marcado por denuncias de fraude, presión de Washington y un fuerte alineamiento regional.

Nasry Asfura juró como presidente de Honduras en el Congreso, en una ceremonia breve y sin presencia de mandatarios extranjeros.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras en comicios más que polémicos, asumió su cargo este martes en un austero acto. Asfura llamó a la unidad en el país caribeño para enfrentar la creciente violencia en el país y la crisis económica.

La llegada al poder del conservador, es otro ejemplo del giro hacía la derecha de Latinoamérica, que en estos últimos dos años y medio sumó a Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

La ceremonia de asunción fue en el Congreso hondureño, y su discurso inicial estuvo marcado por dos ejes: seguridad y unidad. “Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso”, dijo Asfura. Honduras sufre una crisis de inseguridad por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, catalogadas por la administración de Donald Trump como organizaciones terroristas desde septiembre de 2025. Guatemala, vecino de Honduras, enfrenta a las mismas organizaciones y atraviesa desde hace una semana un estado de sitio con al menos, 1.000 detenciones.

Asfura adelantó que pondrá fin al estado de excepción impulsado por su antecesora, Xiomara Castro, una medida similar a la aplicada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y cuestionada por organismos de derechos humanos. El mandatario electo busca diferenciarse de ese esquema, aunque sin renunciar al endurecimiento de la política de seguridad frente a las pandillas.

Sin mayoría propia en el Congreso, pero con el bloque legislativo más numeroso, el nuevo jefe de Estado pidió respaldo político para avanzar con su agenda, aunque evitó precisar proyectos concretos. “Para mí no existen diferencias ni colores políticos, no existen ideologías que nos vayan a dividir”, afirmó Asfura, que llegó al poder por un margen mínimo y en un proceso electoral atravesado por denuncias de fraude y cuestionamientos internacionales.

La sombra de Washington estuvo presente durante toda la campaña. Donald Trump había advertido que podría recortar la ayuda económica a Honduras si no triunfaba su candidato, y este martes Asfura dejó abierta la puerta a una reunión con el presidente estadounidense. Consultado sobre si pedirá frenar las deportaciones de migrantes hondureños, respondió que aún deben “hablar varios temas” con la Casa Blanca. De raíces palestinas, Asfura ya activó su agenda internacional incluso antes de asumir. Hace dos semanas se reunió en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una señal clara de alineamiento con el bloque de Trump. Acuerdo comercial con EEUU y el acercamiento a Taipéi image La asunción de Nasry Asfura en el Congreso de Honduras, este martes. X Estados Unidos concentra cerca del 60% de las exportaciones hondureñas, y tras el encuentro bilateral, Washington anunció la intención de avanzar en la negociación de un acuerdo de libre comercio con el nuevo gobierno. La iniciativa apunta a profundizar la dependencia económica y reforzar la alianza estratégica. En paralelo, Asfura evalúa recomponer las relaciones con Taiwán, en medio de la creciente disputa entre Estados Unidos y China por la influencia en Centroamérica. Honduras había establecido vínculos diplomáticos con Pekín en 2023, durante la gestión de Xiomara Castro, una decisión que ahora podría ser revisada por el nuevo mandatario conservador.

