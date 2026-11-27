La capital argentina concentra el mayor centro de votación español en el exterior. Más de 520.000 personas están habilitadas para participar de los comicios generales del próximo domingo en el país.

El Consulado General de España en Buenos Aires registró este jueves una importante concurrencia de electores de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo .

La capital argentina alberga el principal centro electoral español en el exterior y el más importante de los cinco habilitados en el territorio nacional. De las más de 520.000 personas habilitadas para votar en la Argentina , alrededor de 331.000 están registradas en Buenos Aires.

En ese contexto, Lidia Blanco , representante del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) , expresó su preocupación por las garantías del proceso electoral: “Nos preocupa que esos votos, los de los nietos y nietas de los exiliados, terminen siendo votos robados”.

Por su parte, fuentes consulares señalaron que, en comparación con los comicios anteriores, se registró un incremento en la participación presencial de los electores .

España celebrará las elecciones presidenciales general anticipadas el próximo 29 de noviembre y su Tribunal Supremo ratificó la suspensión cautelar del voto de determinadas personas con nacionalidad española, obtenida por la denominada “ ley de Nietos ”.

Las elecciones de España se llevarán a cabo el próximo 29 de noviembre. Archivo

La medida, que se originó en un recurso presentado por los partidos Vox e Iustitia Europa, alcanza a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante un mecanismo que presume el exilio de sus familiares sin exigir que acrediten documentalmente los motivos de su salida de España.

La decisión generó dudas sobre quiénes podrán votar, en particular entre quienes ya estaban inscriptos en el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA).

La ley de Nietos refiere a una vía para obtener la nacionalidad española, destinada a determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La legislación está contemplada en la ley de Memoria Democrática, en vigor desde el 20 de octubre de 2022.

En junio de 2026, el Gobierno español informó que más de 500.000 personas ya habían adquirido la nacionalidad, pero no todos se habían incorporado al CERA. La Argentina es el país con más nuevos electores a partir de la “ley de Nietos”, con una cifra mayor a los 80.000, según datos de la Oficina del Censo Electoral difundidos por Europa Press.

Sin embargo, el 8 de septiembre el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la inscripción al CERA de quienes adquirieron la nacionalidad española con la “ley de nietos” y el derecho a participar en “sucesivos procesos electorales” de quienes ya habían formalizado dicha inscripción, según explica el sitio de verificación de datos Maldita.es.

El organismo argumentó que el “incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA podría afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados”.

La suspensión se centra en quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la vía que permite presumir que los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 fueron exiliados, sin exigir que se acrediten los motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual.

¿Quiénes podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre?

La suspensión cautelar no afecta automáticamente a todas las personas con nacionalidad a través de la “ley de Nietos”. Su alcance depende de la vía por la que accedieron y de las condiciones de su inscripción electoral.

Según explicó El País, podrán votar quienes estén inscriptos en el CERA y cuenten con una certificación de los registros consulares que acredite que sus familiares fueron exiliados por las razones citadas anteriormente.

En cambio, la medida cautelar alcanza a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la presunción de exilio sin acreditar documentalmente los motivos de la salida de sus familiares. Esto incluye a personas que ya estaban inscriptas en el censo, si su inscripción se realizó por la vía cuestionada por el tribunal.

Las consultas correspondientes a la habilitación o no de la votación podrán realizarse presencialmente sin necesidad de cita previa en la sede del consulado en la Ciudad de Buenos Aires, en los días y horarios indicados en su sitio web. También es posible contactarse a [email protected] -poniendo “Elecciones 2026” como asunto del mail y agregando una copia del DNI o pasaporte- o por vía telemática mediante este link.