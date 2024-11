Elecciones en Estados Unidos: con temor a un estallido de violencia, refuerzan la seguridad en todo el país

"No habrá lugar a la violencia en esta ciudad, ninguna destrucción o comportamientos ilegales. Vamos a tomar acciones contra los responsables y no admitiremos amenazas a la seguridad pública", advirtió la jefa de la policía de Washington DC, Pamela Smith. El mensaje llega en el marco de una creciente preocupación por una escalada de violencia en caso de que Donald Trump, candidato republicano no acepte los resultados si pierde las elecciones, tal como sucedió en 2020. El rechazo del entonces presidente a la derrota culminó en un asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.