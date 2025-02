Elon Musk deberá pagarle u$s10 millones a Donald Trump por su exclusión de X

elon musk hijo y trump @elonmusk

El último mensaje publicado por el exmandatario antes de ser bloqueado, el 8 de enero de 2021, decía: "A todos los que han preguntado, no asistiré a la toma de posesión (de Joe Biden) el 20 de enero".

Debido a estos incidentes, se acusó al actual mandatario de incentivar los violentos episodios desde sus redes por no aceptar la derrota electoral, alarmando a toda la población estadounidense. Sin embargo, en 2023 pudo recuperar sus cuentas gracias a la ayuda del magnate sudafricano que había comprado la plataforma, y volver a participar.

El debate generado sobre la libertad de expresión

Luego de que Musk adquiriera la red social en 2022 por u$s44.000 millones, ordenó restituir la cuenta de Trump. Sin embargo, el expresidente, quien ya había fundado su propia plataforma, Truth Social, decidió no utilizar X hasta agosto de 2024.

Trump había presentado la demanda inicial en julio de 2021, argumentando que la decisión de la compañía violaba la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege la libertad de expresión. Por su parte, la red social justificó la suspensión señalando "el riesgo de una mayor incitación a la violencia".

En mayo de 2022, un juez federal en California rechazó la demanda, afirmando que Twitter, al ser una empresa privada, no actuaba en representación del gobierno y, por lo tanto, no infringía los derechos de Trump. No obstante, el exmandatario apeló la decisión.

El pasado 29 de enero, The Wall Street Journal reveló que Meta también alcanzó un acuerdo con Trump para resolver la demanda presentada en 2021 tras su veto en Facebook e Instagram. La compañía accedió a pagar u$s25 millones, de los cuales 22 millones serán destinados a financiar la biblioteca presidencial del exmandatario, mientras que el resto cubrirá costos legales y compensaciones a otros demandantes.