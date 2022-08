El padre de Elon Musk rechaza los autos Tesla y define al magnate como "frustrado"

“Elon Musk tiene una complexión muy fuerte, pero estuvo comiendo mal”, opinó.

“Tu descendencia es un genio. Vale tanto dinero y ha creado tantas cosas que no puedes quitárselo. ¿Estás orgulloso?" preguntó el presentador Jackie O al patriarca sudafricano. "No. Ya sabés, somos una familia que estuvo haciendo muchas cosas durante mucho tiempo, no es como si de repente empezáramos a hacer algo”, respondió Errol.

Sobre la carrera empresarial del CEO de SpaceX, Errol dijo que su hijo Elon "siente" que lleva cinco años de retraso en su carrera, y aseguró que estaba de acuerdo con esa evaluación. “Está frustrado con el progreso y es comprensible”, afirmó.

“Sé que suena loco, pero tendemos a pensar así como familia. Ahora tiene 50 años y sigo pensando en él como un niño pequeño. Pero tiene 50 años, quiero decir que es un anciano”, lanzó.

Errol Musk le declaró la guerra a Tesla

Cuando los presentadores del programa de entrevistas le preguntaron si conducía un Tesla, Errol admitió que su grupo de vehículos de lujo no incluía uno de los populares autos eléctricos de su hijo, y reveló que, en cambio, posee un Bentley, un Rolls-Royce y un Mercedes.

image.png

“Yo preferiría conducir un Bentley o un Rolls Royce antes que un Tesla. Conduzco Mercedes-Benz, Rolls Royce y Bentley, no voy con ningún Tesla”, manifestó el septuagenario.

También reconoció que su hijo favorito es Kimbal, el menor de los que tuvo con Maye Musk. “Es mi orgullo y alegría”, afirmó.