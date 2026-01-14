Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela inició "un nuevo momento político" que permitirá "diversidad ideológica"

La presidenta encargada se refirió al proceso de excarcelaciones como ejemplo de apertura. En ese sentido, propuso avanzar hacia la "convivencia, el reconocimiento y el respeto entre venezolanos".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , afirmó este miércoles que su país “se abre a un nuevo momento político” en pleno proceso de excarcelaciones tras el la captura y extradición del exgobernante Nicolás Maduro en una ofensiva de EEUU en tierras sudamericanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un mensaje a la prensa en el palacio presidencial de Miraflores, Rodríguez resumió el momento que atraviesa su país. “El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica” , dijo.

La palabra de la mandataria tiene lugar horas después de que se registrara una nueva tanda de liberaciones, todos ellos periodistas. El sindicato de la prensa reportó 18 liberaciones sobre un total de 24 periodistas detenidos, entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

Entre los excarcelados se incluyó al activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la liberación de ciudadanos estadounidenses anunciada el martes por el Departamento de Estado.

“Al día de hoy podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días” , dijo la mandataria interina. El número ya había sido adelantado el martes e incluye liberados desde diciembre. Sin embargo, no se aportaron pruebas sobre la veracidad de la cifra.

Las ONG de derechos humanos calculan que el chavismo mantiene en condición de encierro entre 800 y 1000 presos políticos. Según el Foro Penal y el Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPPVE), se habrían registrado 70-80 liberaciones. La oposición venezolana dio cuenta de unas 100.

"Informamos al país que seguimos evaluando casos y avanzando en el proceso de excarcelaciones iniciado por el Pdte Nicolás Maduro en 2025 para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos, con cumplimiento de la ley", afirmó la mandataria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2011518068862960009&partner=&hide_thread=false Informamos al país que seguimos evaluando casos y avanzando en el proceso de excarcelaciones iniciado por el Pdte @NicolasMaduro en 2025 para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos, con cumplimiento de la ley. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

También señaló que el proceso "no ha culminado aún" y "se mantiene abierto”, afirmó Rodríguez. Además detalló que el proceso de excarcelaciones incluye crímenes relacionados con “el orden constitucional”, así como “el odio, la violencia y la intolerancia”, y no “delitos graves” como homicidio y narcotráfico.

Venezuela envía un delegado a EEUU y coincidirá con la visita de María Corina Machado a Donald Trump

Venezuela afronta una jornada política decisiva en Estados Unidos, con gestiones simultáneas de sectores enfrentados del poder venezolano. El gobierno interino de Delcy Rodríguez confirmó que enviará un delegado a dialogar con funcionarios estadounidenses el mismo día en que la referente opositora María Corina Machado mantendrá reuniones en Washington.

El diplomático Félix Plasencia, actual jefe de misión de la embajada venezolana en el Reino Unido y excanciller, tiene previsto viajar el jueves por instrucción directa de la presidenta interina, según detallaron fuentes que pidieron reserva por tratarse de conversaciones privadas.

La misión busca abrir canales con altos funcionarios estadounidenses en un contexto de redefinición institucional tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

En paralelo, María Corina Machado, dirigente opositora con fuerte respaldo interno y ganadora del Premio Nobel de la Paz, prevé reunirse ese mismo día con el presidente Donald Trump, de acuerdo con funcionarios estadounidenses.