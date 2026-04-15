Guerra en Medio Oriente: aseguran que Irán utilizó un satélite de China para espiar bases militares de EEUU + Seguir en









Según la investigación, el artefacto fue comprado a finales de 2024. La denuncia no fue confirmada por la Casa Blanca, aunque el presidente Donald Trump advirtió "grandes problemas" para China si proporciona a Teherán sistemas de defensa aérea.

Archivo. El conflicto entre EEUU, Israel e Irán amenaza con extender sus fronteras.

En medio de una semana más de tensiones en Medio Oriente, el reconocido medio estadounidense el Financial Times reportó que Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales del año 2024. Según la denuncia, el mismo habría permitido llevar adelante el ataque a bases estadounidenses durante la reciente guerra.

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El artefacto bajo la lupa es el satélite TEE-01B fabricado y lanzado por la empresa china Earth Eye Co, fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica luego de haber despegado rumbo al espacio, según el informe que basa su información en documentos militares iraníes filtrados.

El vínculo entre Irán y China La denuncia del medio asegura que los mandos militares iraníes ordenaron al satélite que vigilara las principales bases de EEUU en la región. Así, marcaron coordenados en el tiempo y capturaron imágenes antes y después de los ataques con drones producidos durante las semanas pasadas.

El Financial Times también consignó que la Guardia Revolucionaria de Irán tuvo acceso a estaciones terrestres comerciales bajo el control de la empresa Emposat, proveedora de servicios de control de satélites y datos con sede en Pekín.

La respuesta de EEUU Desde la Casa Blanca, el gobierno de Trump no otorgó respuestas a la denuncia del medio. Sin embargo, un portavoz destacó las declaraciones que realizó Trump durante el pasado fin de semana.

china eeuu guerra comercial aranceles ¿La guerra en el estrecho de Ormuz reavivará la guerra comercial? Depositphotos Inicialmente, el mandatario estadounidense amenazó con reavivar la guerra comercial y advirtió "grandes problemas" para el gigante asiático en caso de entrometerse en el conflicto en Medio Oriente. “Si descubrimos que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%”, sentenció. Por su parte, la embajada china en Washington denunció una campaña por reavivar las tensiones entre ambos países: "Nos oponemos firmemente a que las partes pertinentes difundan desinformación especulativa e insinuante contra China".