Irán instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas inmediatas y eficaces por los ataques de Israel y EEUU

El ministro de Exteriores Abbas Araqchi elevó una carta al organismo, donde instó "todas las instituciones y cancilleres del mundo" para frenar los ataques en Irán. Describió las ofensivas como "una clara violación de los principios y normas del derecho internacional".

Irán pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe "inmediatamente" para detener la guerra con Israel y EEUU, tras cuatro días de un conflicto que llevó a la muerte del ayatolá iraní, Alí Jamenei. La escalada bélica, que tiene implicancias en el mercado del petróleo, comenzó el sábado cuando las fuerzas armadas de ambos países lanzaron ataques aéreos sobre Teherán y otras ciudades iraníes.

Sin embargo, la respuesta de Teherán no tardó en llegar con las represalias contra territorio israelí y el lanzamiento de misiles hacia países árabes con bases estadounidenses en Medio Oriente. Además, voces de la Guardia Revolucionaria iraní declararon este lunes el cierre del estrecho de Ormuz, una vía de comunicación importante para el traslado de crudo, y advirtieron que disparará contra cualquier barco que intente atravesarlo.

Irán pidió intervención de la ONU para detener la guerra con EEUU e Israel "El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un deber (...) si lo desea, puede actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad", indicó el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, en cita a AFP.

Además, desde la cartera de Exteriores dedicaron una extensa carta al organismo en X, de parte del ministro Abbas Araqchi, donde instaron a "las instituciones internacionales y a los cancilleres de países de todo el mundo" a tomar conocimiento de "los últimos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por EEUU e Israel contra civiles inocentes en Irán", descriptos como "una clara violación de los principios y normas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos".

masacre iran Desde la Cancillería iraní le dijeron a la ONU que su Consejo de Seguridad "tiene un deber" y que esto depende de su voluntad.

Allí detallaron "numerosos ataques militares contra objetivos civiles, como escuelas, hospitales, equipos y personal humanitario, lo que ha causado la muerte de decenas de civiles inocentes, entre ellos mujeres y niños". A la par, enumeraron consecuencias y pérdidas para la población a medida que avanzaron los días desde el ataque conjunto iniciado el sábado 28. "A la luz de los crímenes constantes cometidos durante este acto agresivo y bárbaro (...) República Islámica del Irán insta firmemente al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a otros organismos internacionales pertinentes a que adopten medidas inmediatas, tangibles y eficaces para condenar estos ataques atroces", cerró el Ministro iraní. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IRIMFA/status/2028504629391347955&partner=&hide_thread=false



… pic.twitter.com/pSDM5TNXsH — (@IRIMFA) March 2, 2026 Benjamín Netanyahu defendió los ataques a Irán: "No es una guerra interminable, es algo que dará paso a una era de paz" El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio detalles sobre la ofensiva conjunta con Estados Unidos sobre Irán y afirmó que la misma no se extenderá durante años. Según planteó, el frente abierto el fin de semana podría demandar tiempo pero no será "una guerra interminable". El mandatario se mostró optimista durante una entrevista dada al canal Fox News el pasado lunes. Allí, marcó distancia de cualquier comparación con las guerras extensas que marcaron la región en las últimas décadas. “Creo que si llevamos a cabo lo que planeamos hacer, se crearán condiciones para la paz. Esto no es una guerra interminable, esto es, de hecho, algo que dará paso a una era de paz que ni siquiera hemos llegado a soñar”, aseguró.