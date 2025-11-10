Nicolás Sarkozy dejó la prisión tras decisión del tribunal: "Se ha hecho justicia y voy a demostrar mi inocencia"







El expresidente de Francia, quien fue condenado a cinco años de prisión por corrupción, salió de la cárcel parisina de La Santé luego de 20 días gracias a la decisión tomada por el Tribunal de Apelación de París.

El expresidente de Francia Nicolás Sarkozy deja la prisión de La Santé, en París.

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien fue condenado a cinco años de prisión por corrupción, salió este lunes de la cárcel parisina de La Santé luego de 20 días gracias a la decisión pronunciada por el Tribunal de Apelación de París este lunes. Durante su alegato, Sarkozy tildó su vida entre rejas como algo “muy duro y extenuante”.

En ese mismo momento, se decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia y la imposibilidad de contactar con el ministro de Justicia, Gérard Darmanin.

El Tribunal de Apelación de París consideró la petición de libertad provisional presentada por la defensa de Sarkozy, quien permaneció en régimen de aislamiento durante casi tres semanas, custodiado por dos agentes en una celda contigua. El exmandatario, visiblemente nervioso y emocionado, siguió la audiencia y conoció el dictamen judicial por videoconferencia, según reportó el medio DW.

Los abogados de Sarkozy habían presentado la solicitud de puesta en libertad, sosteniendo que, su cliente de 70 años, no representaba un peligro a la hora de destruir posibles pruebas, que la prisión suponía un real peligro para su toda integridad y que necesitaba estar junto a su familia, por eso no iba a abandonar el país. Además, la fiscalía se mostró favorable a liberarlo, pero con medidas de control judicial.

“Es muy duro, muy duro. Ciertamente lo es para cualquier detenido. Yo diría incluso que es extenuante”, ratificó el expresidente. Quiero agradecer la humanidad excepcional del personal penitenciario porque ellos han convertido esta pesadilla de la cárcel en algo soportable”, añadió.

Por qué Nicolás Sarkozy había sido condenado a prisión Nicolás Sarkozy, jefe de Estado de Francia entre 2007 y 2012, fue condenado el pasado mes de septiembre a 5 años de cárcel tras haber sido declarado culpable de conspiración criminal en un caso relacionado con millones de euros de fondos ilícitos del fallecido líder libio, el coronel Muammar Khadafy. “Pido a los franceses que valoren lo que acaba de suceder. El odio definitivamente no tiene límites Si quieren absolutamente que duerma en prisión, dormiré en prisión. Pero con la cabeza en alto”, expresó el exmandatario en su momento.