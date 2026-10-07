El operativo contra la delincuencia ambiental permitió rescatar tigres de Bengala, guacamayos y pitones, además de secuestrar toneladas de sustancias tóxicas.

Interpol incautó más de 1.000 animales y detuvo a 233 personas en América Latina.

Interpol incautó más de 1.000 animales salvajes vivos , entre ellos guacamayos, pitones y dos tigres de Bengala, y detuvo a 233 personas durante una operación contra la delincuencia medioambiental en América Latina y el Caribe.

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El operativo, denominado Madre Tierra VIII , se realizó durante junio y julio en nueve países y apuntó contra redes vinculadas al tráfico de animales, la deforestación y la explotación minera ilegal .

Los investigadores de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana identificaron a 312 personas y entidades relacionadas con estas organizaciones, según informó Interpol.

Los investigadores siguieron las rutas utilizadas para traficar animales salvajes desde Centroamérica hacia Europa y Asia. En algunos casos, se trata de los mismos caminos empleados por redes delictivas para transportar estupefacientes y otros productos ilícitos.

El operativo contra la delincuencia ambiental permitió rescatar tigres de Bengala, guacamayos y pitones, además de secuestrar toneladas de sustancias tóxicas.

En México , las autoridades rescataron dos tigres de Bengala en peligro de extinción , además de leones, ocelotes y jaguares. Los animales fueron encontrados en rutas utilizadas habitualmente por organizaciones criminales.

En Nicaragua, en tanto, se recuperaron aves exóticas, entre ellas loros y diferentes especies de guacamayos. Interpol señaló que los reptiles, insectos raros y aves exóticas representaron la mayoría de los ejemplares de fauna silvestre rescatados durante el operativo.

Además, las autoridades incautaron unos 165 kilos de aletas de tiburón secas, con un valor estimado de u$s280.000.

Más de 52.000 hectáreas deforestadas

La operación también permitió avanzar contra redes vinculadas a la deforestación ilegal. Los investigadores se basaron en una operación realizada en 2025, que había identificado a once empresas sospechosas de deforestar 52.000 hectáreas, una superficie equivalente a unos 73.000 campos de fútbol de selva amazónica.

En esta nueva etapa, fueron identificadas 161 empresas y 65 personas que operaban en distintos continentes. Según Interpol, Colombia logró detener a 16 de ellas.

“Siguiendo el dinero (...), podemos hacer avanzar una investigación más allá de los individuos que talan los árboles, se ocupan de los animales o extraen el oro y centrarnos en las empresas que financian, gestionan y se benefician de estos delitos”, explicó Krandall Gullock, directora de la oficina regional de Interpol para Centroamérica.

Interpol también alertó sobre el uso de productos tóxicos para la extracción ilegal de minerales, una actividad que genera graves consecuencias para las personas y el medio ambiente.

Durante la operación fueron incautadas cerca de 4,6 toneladas de cianuro y 11 contenedores de mercurio, utilizados para la extracción ilegal de oro y localizados en Costa Rica.

La operación Madre Tierra VIII permitió así avanzar de manera simultánea contra distintas formas de delincuencia ambiental, desde el tráfico de fauna y la deforestación hasta la minería ilegal.