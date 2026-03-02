Rafael Grossi sobre Irán: "Hay que jugar dentro del reglamento", tras los ataques de EEUU e Israel + Seguir en









El titular de la OIEA advirtió que el programa iraní quedó gravemente dañado, descartó un cambio de régimen inmediato y pidió volver a negociar.

Rafael Grossi: .“La lección final es que hay que jugar dentro del reglamento”.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, analizó este lunes el caso de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel y aseguró que "hay que jugar dentro del reglamento”. En una entrevista radial sostuvo que los daños a la infraestructura nuclear son enormes y que no hay un cambio de régimen inminente.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Grossi se refirió al proyecto atómico que desarrollaba Irán y a su vinculación con la muerte del líder iraní Alí Jameneí en el marco de los ataques militares de Estados Unidos e Israel. “La lección final es que hay que jugar dentro del reglamento”, aseguró.

El titular del organismo sostuvo que ninguna autoridad política que jugó con la idea de tener un arma nuclear hoy sigue en el poder y citó como antecedentes a Saddam Hussein, al exlíder de Libia Muamar el Gadafi y a Bashar al-Assad, de Siria. Calificó esos procesos como experiencias “históricas, tristes y lamentables” y sintetizó: “Hoy hay dos muertos y uno que no se sabe dónde está”.

Rafael Grossi: "Esto es una campaña que recién ha comenzado” Al analizar la coyuntura política, Grossi descartó un escenario inmediato de cambio de gobierno. “No se ve que haya un cambio de régimen inminente. Hay, evidentemente, una cantidad de factores muy importantes, como el debilitamiento del gobierno, una situación económica muy complicada y una presión militar que aún no ha terminado. No olvidemos que esto es una campaña que recién ha comenzado”, explicó.

Desde su rol diplomático, el presidente del organismo internacional expresó que espera que “se acallen las armas lo antes posible” y que se pueda volver a una mesa de negociación, aunque admitió que ese escenario hoy no aparece como viable.

En ese sentido, remarcó que Irán “no volverá a ser lo que era” desde el punto de vista nuclear, porque el daño sobre la infraestructura para fabricar uranio y convertirlo en metal es inmenso, ha sido destruida y, a su entender, no podrá reconstituirse rápidamente. Para cerrar, Grossi sostuvo que existieron “sospechas muy grandes” tanto en Estados Unidos como en Israel sobre la posible fabricación de armas nucleares por parte del régimen iraní. También se cuestionó el motivo de la acumulación de material nuclear y afirmó que, cuando las negociaciones no avanzaron, se decidió “tomar las cosas a través de las armas”.