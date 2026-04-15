Irán responde a EEUU con un video hecho en IA donde Jesús golpea y manda al infierno a Donald Trump

La embajada iraní en Tayikistán difundió un video satírico luego de que Trump se mostrara como Jesucristo y enfrentara críticas con el papa León XIV.

La embajada de Irán en Tayikistán difundió un video satírico con inteligencia artificial.

La embajada de Irán en Tayikistán difundió un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que Jesucristo mata a Donald Trump y lo manda al infierno, en respuesta a la imagen donde el mandatario se mostraba sanando a un enfermo y tras su fuerte cruce con el papa León XIV.

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La controversia comenzó cuando Trump publicó en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía con túnica blanca y estética religiosa, colocando una mano luminosa sobre un enfermo, en una escena que evocaba representaciones clásicas de Cristo. El posteo generó una inmediata reacción negativa, incluso dentro de su propio espacio político y religioso.

Referentes cristianos conservadores calificaron la publicación como ofensiva . Algunas voces la describieron como una “blasfemia indignante” y advirtieron que este tipo de representaciones podían alejar a su base evangélica. Desde distintos sectores se insistió en que “Dios no debe ser ridiculizado” , en un rechazo poco habitual hacia el mandatario.

Ese contexto amplificó el impacto de la imagen difundida por Trump, que fue interpretada como una provocación en medio de una disputa que ya combinaba política, religión y conflicto internacional.

En ese escenario, cuentas diplomáticas iraníes reaccionaron con ironía. La embajada en Tayikistán publicó una versión alterada del contenido viral: un video en el que un Jesucristo enfurecido ataca a Trump y lo golpea hasta mandarlo al infierno , invirtiendo completamente el sentido de la imagen original.

video trump jesus muerte El contenido muestra a Jesucristo golpeando a Donald Trump en una escena polémica.

La pieza se volvió rápidamente viral y se sumó a otras publicaciones similares impulsadas por Teherán. Incluso, la embajada iraní en Sudáfrica había compartido previamente la imagen con referencias a Jeffrey Epstein, en tono burlón.

Donald Trump retrocede en medio de las críticas

Ante la ola de cuestionamientos y la repercusión internacional, Trump terminó eliminando la publicación original. Aunque reconoció haberla compartido, negó que tuviera una intención religiosa y sostuvo que se trataba de una representación suya como médico.

Sin embargo, el episodio ya había escalado más allá de lo simbólico. La combinación de críticas internas, la respuesta del Vaticano y la burla de Irán convirtió el caso en un nuevo foco de tensión, donde la inteligencia artificial y las redes sociales se consolidan como herramientas de disputa política y diplomática.

El cruce entre el papa León XIV y Donald Trump

La polémica se dio en paralelo a un enfrentamiento directo entre Trump y el papa León XIV. El presidente había calificado al pontífice de “débil” y “terrible” en política exterior, en medio de críticas del Vaticano a la guerra en Medio Oriente.

donald trump papa león xiv El cruce entre Trump y el papa León XIV elevó la tensión política y religiosa.

Desde su entorno, el Papa respondió con firmeza: “No le temo a la administración Trump ni a proclamar con firmeza el mensaje del Evangelio”. Además, cuestionó la lógica de la confrontación y defendió el rol de la Iglesia como promotora de la paz.

Ese contexto amplificó el impacto de la imagen difundida por Trump, que fue interpretada como una provocación en medio de una disputa que ya combinaba política, religión y conflicto internacional.