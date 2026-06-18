J.D. Vance aseguró que Irán no recibirá "ni un solo centavo de EEUU"

El vicepresidente republicano sostuvo que los términos del acuerdo fueron "tergiversados". A su vez, destacó que Teherán "tiene derecho a defenderse" pero que no puede producir arsenal "que amenace al mundo".

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, defendió este jueves el acuerdo con Irán , para poner fin a la guerra iniciada a fines de febrero tras un ataque de EEUU , y aseguró que el líder supremo iraní Mojtaba Jamaneí no recibirá "ni un solo centavo" de la administración republicana .

Durante una rueda de prensa, Vance aseguró que los términos del acuerdo fueron "tergiversados" por los medios de comunicación y subrayó que Teherán no recibirá "ni un solo centavo de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia", según agencia EFE.

El memorando contempla la creación de un fondo regional para la reconstrucción de Irán de u$s300.000 millones y la liberación de u$s24.000 millones en fondos iraníes congelados por las sanciones. En esa línea, Vance puntualizó que estos recursos no son de EEUU y que "la única forma en que los iraníes los obtengan" sería si "cumplen plenamente" los términos del acuerdo.

El memorando contempla la creación de un fondo para la reconstrucción de Irán de u$s300.000 millones y la liberación de u$s24.000 millones en fondos iraníes congelados.

"Se trata de una situación en la que todos ganamos. Si los iraníes no cambian su comportamiento, su capacidad militar y su programa nuclear seguirán destruidos; si cambian su comportamiento, entonces tendrán una relación transformadora con Medio Oriente", agregó.

El vice de Donald Trump también defendió la decisión de la Administración de permitir a Irán que tenga un programa de misiles puesto que, no se le puede decir que "no puede defenderse". En ese sentido, aclaró que lo que EEUU busca es que no pueda construir arsenal capaz de "amenazar al mundo".

Irán cobrará impuestos a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz después de 60 días

El negociador principal, de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró este miércoles en la televisión estatal del país que "Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto", cobrará "un peaje por estos servicios". La confirmación del político iraní se dio luego de que se difundiera la lista de 14 puntos del acuerdo que firmarán Washington y Teherán el próximo viernes.

Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz. Además, el funcionario diplomático agregó que el estrecho "no volverá a sus condiciones previas a la guerra".

Sin embargo, no hay ninguna aclaración sobre si el país persa está habilitado a cobrar una tarifa a los barcos que circulen por el pasaje marítimo. El estrecho "no volverá a la situación anterior a la guerra", cerró Qalibafl en esa línea.